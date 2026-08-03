Transportes KIO, empresa especializada en transporte y logística de combustibles, hidrocarburos y soluciones de movilidad empresarial, anunció la incorporación de una nueva unidad Mercedes-Benz a su flota operativa. Esta inversión forma parte de su estrategia de crecimiento y del fortalecimiento de su capacidad de atención en Lima y provincias.

La nueva unidad permitirá ampliar la disponibilidad operativa de la empresa, optimizar la asignación de recursos y responder con mayor agilidad a los requerimientos de sus clientes. Con esta incorporación, Transportes KIO continúa consolidando una flota de más de 20 unidades especializadas para el transporte de combustibles líquidos y gas licuado de petróleo, GLP.

Además de su operación principal, la compañía cuenta con una línea de negocio de alquiler de vehículos, rent-a-car, dirigida a empresas de diversos sectores que requieren soluciones de movilidad confiables, flexibles y adaptadas a sus necesidades operativas.

“Cada nueva unidad representa una inversión concreta en la continuidad, seguridad y calidad de nuestro servicio. En Transportes KIO mantenemos una visión de crecimiento responsable: fortalecemos nuestra infraestructura, modernizamos nuestra capacidad operativa y trabajamos para ser un aliado logístico confiable para cada uno de nuestros clientes”, señaló Yves J. Aliaga Lindo, gerente general de Transportes KIO.

Aliaga Lindo destacó que el crecimiento de la compañía responde a una planificación enfocada en la eficiencia, la seguridad y la generación de valor sostenible para clientes, colaboradores y aliados estratégicos. “Estamos construyendo una operación cada vez más sólida, preparada para atender los desafíos logísticos de Lima y las principales regiones del país. Nuestro compromiso es brindar soluciones oportunas, con altos estándares operativos y una cultura de servicio basada en la responsabilidad”, agregó.

Por su parte, Daniel Chunga, subgerente de Transportes KIO, indicó que la incorporación de esta nueva unidad contribuirá a fortalecer la planificación de rutas, mejorar la disponibilidad de la flota y aumentar la capacidad de respuesta de la empresa frente a las necesidades del mercado. “Esta expansión nos permite operar con mayor flexibilidad y reforzar nuestra propuesta de valor. Seguiremos incorporando mejoras que nos ayuden a atender de manera eficiente los requerimientos de nuestros clientes, manteniendo el enfoque en la seguridad y la excelencia operativa”, afirmó Chunga.

Con esta inversión, Transportes KIO reafirma su posición como una empresa en crecimiento dentro del sector logístico, enfocada en desarrollar una plataforma de transporte moderna, especializada y preparada para acompañar el desarrollo de las industrias a nivel nacional.

Transportes KIO: soluciones logísticas seguras, eficientes y confiables para mover el crecimiento del país.