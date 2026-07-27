En 2025, 3,455 personas fallecieron en accidentes de tránsito en el Perú, lo que equivale a más de nueve víctimas cada día. Detrás de esa cifra existen historias interrumpidas, familias afectadas y decisiones al volante que, en muchos casos, podrían haber evitado esas pérdidas. En una temporada como Fiestas Patrias, cuando aumenta el desplazamiento por carreteras y ciudades, la prevención cobra aún mayor relevancia.

Bajo ese escenario, Mitsubishi Motors Perú presenta #PonteLaBlanquirroja con Mitsubishi, una campaña que busca generar conciencia sobre comportamientos cotidianos que muchas veces pasan desapercibidos, pero que pueden incrementar el riesgo en las vías. La propuesta toma como punto de partida un gesto tan sencillo como colocarse el cinturón de seguridad para convertirlo en un símbolo de identidad peruana y de cuidado colectivo durante una de las épocas con mayor movilidad del año.

Hábitos que pueden marcar la diferencia

Uno de los principales desafíos que se busca abordar es lograr que el conocimiento sobre las normas de tránsito se traduzca en hábitos permanentes. Más allá de recordar las reglas, la iniciativa pone el foco en fomentar conductas que acompañen cada recorrido y ayuden a reducir los riesgos en las vías.

“Queremos promover hábitos sencillos, pero que pueden marcar una diferencia en la vía, como usar siempre el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito, evitar distracciones al volante y mantener una actitud responsable frente a peatones, ciclistas y otros conductores. Cada decisión que tomamos en la vía cuenta y puede contribuir a prevenir un accidente”, afirmó Ider Cifuentes, Brand Manager de Mitsubishi Motors Perú.

Más que recordar las normas de tránsito, el objetivo es generar un cambio en la forma en que los conductores asumen cada recorrido. En ese sentido, Cifuentes explicó que el reto consiste en dejar de considerar ciertas acciones como inofensivas y comprender que cada decisión al volante puede tener un impacto directo en la seguridad propia y en la de quienes comparten las vías. Para la marca, consolidar una cultura de prevención implica convertir ese conocimiento en comportamientos sostenidos en el tiempo.

Un compromiso que continúa

La campaña forma parte de una estrategia que Mitsubishi Motors Perú viene desarrollando para fortalecer la conversación en torno a la seguridad vial. Tras participar este año en “No Te Pases”, enfocada en promover el respeto por las normas de tránsito y el uso adecuado de las vías, la marca decidió ampliar ese trabajo con una propuesta que pone énfasis en aquellas conductas cotidianas que pueden marcar la diferencia entre un viaje seguro y un accidente.

“Para Mitsubishi, la seguridad es parte de nuestro ADN y es un compromiso que buscamos sostener en el tiempo. Esto se refleja tanto en nuestros vehículos y las tecnologías orientadas a prevenir riesgos y brindar mayor confianza al conductor, como en las iniciativas de concientización que impulsamos como marca”, afirmó Ider Cifuentes.

Con esta nueva propuesta, Mitsubishi Motors Perú busca dar continuidad a un trabajo de sensibilización que trascienda las campañas estacionales y contribuya a fortalecer una cultura de prevención entre conductores y peatones.

Una invitación para cada recorrido

En una temporada en la que miles de personas recorrerán las carreteras del país para reencontrarse con sus familias o disfrutar de unos días de descanso, #PonteLaBlanquirroja con Mitsubishi invita a recordar que cada decisión al volante puede marcar la diferencia. Quienes deseen conocer más sobre las acciones que promueven pueden ingresar aquí.

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