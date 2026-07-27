¿Es posible empezar a invertir con solo S/100? Aunque muchas personas creen que se necesita un gran capital para obtener rentabilidad, hoy existen alternativas que permiten hacer crecer el dinero desde montos accesibles y sin necesidad de disponer de miles de soles.

Una de las opciones que ha ganado mayor interés es el factoring, una modalidad de inversión de corto plazo que permite participar en el financiamiento de facturas emitidas por empresas reconocidas. A través de plataformas como Prestamype , es posible comenzar a invertir desde S/100, simular la rentabilidad estimada en menos de un minuto y conocer el potencial de ganancias antes de invertir.

¿Qué es la inversión en factoring?

El factoring es un mecanismo financiero mediante el cual las empresas pueden adelantar el cobro de sus facturas por cobrar. En lugar de esperar entre 30, 60 o hasta 90 días para recibir el pago de sus clientes, obtienen liquidez inmediata al ceder esas facturas.

El adelanto que reciben proviene de personas que deciden invertir su dinero en estas operaciones. A cambio de financiar una factura, los inversionistas obtienen una rentabilidad una vez que el cliente realiza el pago correspondiente.

Cabe destacar que el pago de estas facturas lo realizan los clientes de las empresas que acceden al factoring, entre los que se encuentran medianas y grandes compañías de distintos sectores, como Alicorp, Primax, Jockey Plaza, Los Portales, Nike, Southern, Ripley, Gloria, Backus, Cementos Pacasmayo, Cartavio, Tottus, Metro y Wong, entre otras.

Beneficios de invertir en factoring de Prestamype

El factoring se ha consolidado como una alternativa de inversión accesible para quienes desean comenzar con montos bajos y obtener potenciales rendimientos. Entre los principales beneficios que ofrece Prestamype destacan:

Poco capital de inversión: es posible comenzar desde US$25 o S/100.

Rentabilidad atractiva: la plataforma ofrece la posibilidad de obtener una rentabilidad de hasta 20% anual.

Plazos flexibles: las inversiones pueden tener periodos de pago que van desde 15 hasta 180 días.

Diversificación: permite invertir en facturas vinculadas a empresas reconocidas de distintos sectores económicos, contribuyendo a distribuir el riesgo.

Respaldo: esta opción de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

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Comienza a invertir con Prestamype

Actualmente, la fintech cuenta con más de 17,000 inversionistas activos que han invertido más de S/1,900 millones. Asimismo, ha recibido respaldo de BID Lab, el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, además de fondos como Salkantay VC.

La empresa también se convirtió en la primera fintech peruana en cerrar una ronda Pre-Serie A de US$5 millones liderada por Acumen Latam Impact Ventures (ALIVE) y Oikocredit.

Finalmente, es importante mencionar que Factoring Prestamype es una empresa participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General, según el Oficio SBS N.°19585-2020.