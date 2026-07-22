La seguridad vial es un desafío prioritario para las empresas que operan flotas de transporte pesado. En ese contexto, RIMAC refuerza su propuesta de valor con un enfoque preventivo que combina protección, análisis de datos, capacitación especializada y herramientas como su simulador móvil de manejo, orientadas a anticipar riesgos y proteger la continuidad de las operaciones.

De acuerdo con información de la compañía, los choques, volcaduras y despistes concentran el 81% de los siniestros severos en términos de valor económico. Los remolcadores son el segmento más afectado, con el 61% de los casos y el 70% del valor de los siniestros, lo que evidencia la necesidad de complementar la cobertura aseguradora con prevención, capacitación y acompañamiento técnico.

Como parte de esta propuesta, RIMAC presentó su simulador móvil de manejo, una herramienta de capacitación preventiva para conductores de transporte pesado. El equipo recrea escenarios de alto riesgo —como tráfico intenso, condiciones climáticas adversas, fallas en la vía y maniobras de emergencia— en un entorno seguro e inmersivo.

“En RIMAC entendemos que nuestra propuesta de valor no se limita a responder cuando ocurre un siniestro. Buscamos acompañar a nuestros clientes antes, durante y después, ayudándolos a identificar riesgos, fortalecer capacidades y tomar mejores decisiones. Con el simulador móvil, acercamos a las empresas una herramienta práctica para entrenar a sus conductores en escenarios reales de riesgo, bajo condiciones seguras”, señaló Giancarlo Díaz Agarini, Vicepresidente de Seguros de Vehículos y P&C de RIMAC.

Esta mirada se integra a un enfoque más amplio de gestión preventiva que RIMAC desarrolla para sus clientes. A través de tecnología, data analytics, capacitaciones y monitoreo de riesgos, la compañía ayuda a las empresas a identificar vulnerabilidades, anticiparse a posibles impactos y reducir contingencias.

En transporte pesado, esta prevención cobra especial relevancia: un accidente severo puede afectar la seguridad de las personas, generar costos adicionales, retrasos logísticos y pérdidas de productividad. Por ello, el entrenamiento en manejo defensivo, la identificación de patrones de riesgo y los planes de mejora personalizados son claves para reducir la exposición de las flotas.

El simulador permite evaluar reacciones ante eventos críticos, fortalecer habilidades de conducción preventiva y generar aprendizajes aplicables a la operación diaria. Además, facilita que las empresas identifiquen oportunidades de mejora según ruta, tipo de vehículo y actividad económica.

Para fortalecer la prevención, RIMAC recomienda a las empresas capacitar periódicamente a sus conductores en manejo defensivo, evitar distracciones al volante, respetar los límites de velocidad, mantener una distancia segura, realizar pausas adecuadas y revisar de manera constante el estado mecánico de las unidades, especialmente frenos y suspensión en remolcadores.

RIMAC,

Prevenir hoy para estar mejor mañana.

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