Por Content LAB

La seguridad vial es un desafío prioritario para las empresas que operan flotas de transporte pesado. En ese contexto, RIMAC refuerza su propuesta de valor con un enfoque preventivo que combina protección, análisis de datos, capacitación especializada y herramientas como su simulador móvil de manejo, orientadas a anticipar riesgos y proteger la continuidad de las operaciones.