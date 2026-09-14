El ecosistema de pagos digitales en el Perú suma un nuevo impulso. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó, mediante la Resolución SBS N.° 02248-2026, el funcionamiento de BiPay, la billetera digital de Bitel, como Empresa Emisora de Dinero Electrónico (EEDE).

Con esta autorización, BiPay podrá brindar servicios de emisión de dinero electrónico, transferencias, pagos, recargas y otras operaciones asociadas al uso de billeteras digitales, tanto a personas naturales como jurídicas.

Este nuevo hito abre el camino para una siguiente etapa, orientada a avanzar hacia una mayor interoperabilidad con bancos y otras billeteras digitales, ampliando progresivamente las alternativas disponibles para sus usuarios y facilitando nuevas formas de mover dinero desde el celular.

Un ecosistema cada vez más conectado

La interoperabilidad viene transformando la manera en que los peruanos realizan pagos y transferencias digitales, permitiendo que usuarios de distintas entidades puedan interactuar dentro de un ecosistema cada vez más integrado.

En este contexto, la autorización otorgada por la SBS representa un paso relevante para BiPay, que podrá continuar desarrollando su propuesta y prepararse para ofrecer nuevas funcionalidades y beneficios a sus usuarios.

“Hoy damos un paso importante para que más peruanos puedan acceder a los beneficios de un ecosistema financiero digital más conectado. La autorización de la SBS nos permite seguir avanzando con BiPay y preparar nuevas alternativas para nuestros usuarios. Muy pronto queremos que más personas puedan disfrutar de estos beneficios de manera simple, segura y desde su celular”, señaló Mr. Duc (Anh Duc Pham), CEO de Bitel Perú.

Más beneficios para más peruanos

Uno de los principales objetivos de BiPay es contribuir a ampliar el acceso a servicios financieros digitales, especialmente entre segmentos de la población que cuentan con un acceso limitado al sistema financiero formal.

Para ello, la compañía apuesta por el alcance de los canales digitales y la amplia cobertura de Bitel a nivel nacional, buscando que cada vez más personas puedan realizar operaciones financieras de manera sencilla, accesible y segura desde sus dispositivos móviles.

La nueva etapa de BiPay permitirá continuar fortaleciendo esta propuesta y acercar progresivamente nuevas opciones para pagar, transferir, recibir y utilizar dinero digital, en línea con la evolución de los hábitos de los consumidores peruanos.

BiPay fortalece su participación en el mercado de billeteras digitales

Con la autorización de funcionamiento otorgada por la SBS, BiPay consolida su participación en el creciente ecosistema de billeteras digitales del país, donde plataformas como Yape y Plin han contribuido a masificar el uso de pagos y transferencias digitales.

El objetivo será desarrollar una experiencia cada vez más conectada para sus usuarios, aprovechando la evolución del ecosistema de pagos peruano y las oportunidades que ofrece la interoperabilidad para ampliar el acceso a servicios financieros digitales.

Esta apuesta se suma a la experiencia de Viettel Group, conglomerado internacional de telecomunicaciones, tecnología e industria con presencia en diversos países de Asia, África y América Latina. En el Perú, el grupo participa a través de Viettel Perú S.A.C., operador de telecomunicaciones que presta servicios bajo la marca Bitel.

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