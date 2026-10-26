Bitel volvió a ocupar el primer lugar del ranking general 5G de OSIPTEL en septiembre, con un resultado de 61.20%. La compañía mantuvo así la posición que había alcanzado en agosto y destacó también por registrar la mayor velocidad de descarga y la menor latencia entre los cuatro operadores evaluados.

De acuerdo con los resultados de la herramienta Checa tu Internet Móvil de OSIPTEL, Bitel registró una velocidad de descarga de 19.78 Mbps y una latencia de 42.53 milisegundos. Ambos indicadores son importantes para la experiencia de navegación, ya que influyen en la rapidez con la que se descargan contenidos y en el tiempo que tarda la red en responder.

En la práctica, una mayor velocidad de descarga permite acceder a contenidos con mayor rapidez, mientras que una menor latencia favorece actividades como los videojuegos en línea, las videollamadas y otras aplicaciones que requieren respuestas rápidas de la conexión.

Segundo mes consecutivo en el primer lugar

En la evaluación general de septiembre, Bitel obtuvo 61.20%, seguida de Movistar con 60.16%, Entel con 59.83% y Claro con 58.39%.

El ranking de OSIPTEL considera distintos indicadores del desempeño de las redes 5G, entre ellos la velocidad de descarga y subida, la cobertura, la latencia y la pérdida de paquetes.

En agosto, Bitel había alcanzado el primer lugar con 61.98%. Aunque el resultado de septiembre fue ligeramente menor, la compañía se mantuvo por delante de los otros tres operadores, sumando dos meses consecutivos en la primera posición.

“Queremos que nuestros usuarios puedan aprovechar los beneficios del 5G en sus actividades diarias, ya sea para trabajar, estudiar o entretenerse. Estos resultados reflejan el trabajo que venimos realizando para mejorar nuestra red y nos impulsan a seguir ampliando el acceso a esta tecnología en el país”, señaló Le Van Chi, CCO de Bitel.

La compañía indicó que continuará trabajando en el fortalecimiento de su infraestructura 5G en el Perú, con el objetivo de mejorar la experiencia de conexión de sus usuarios y ampliar progresivamente el acceso a esta tecnología.

Fuente: Checa tu Internet Móvil – OSIPTEL. Resultados correspondientes a septiembre de 2026.

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