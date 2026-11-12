Entel inicia operaciones para desprenderse de su operación en Perú. La compañía, controlada por Almendral, holding que posee el 54,86% de su propiedad, contrató a un banco de inversión para iniciar un proceso de búsqueda de potenciales compradores.

La estrategia consiste en contactar a operadores de telecomunicaciones e inversionistas interesados en adquirir el negocio, así como a grupos que evalúen ingresar al mercado peruano. La decisión de poner a la venta el negocio llama la atención porque se produce en un momento en que la operación peruana comienza a mostrar mejores resultados financieros.

Entre enero y septiembre de 2026, sus ingresos alcanzaron los US$923.8 millones, lo que representó un crecimiento de 7% frente al mismo periodo del año anterior. Este desempeño estuvo acompañado por una evolución positiva tanto en el negocio móvil como en el segmento fijo.

Pese a las mejora de sus indicadores, la venta de la filial respondería a razones financieras y estratégicas. Según informó Diario Financiero, una hipótesis apunta a que Entel buscaría generar liquidez para adquirir activos en Chile y fortalecer su presencia en el negocio de fibra óptica para el hogar.

Otro escenario estaría relacionada con el grupo Matte, dueño del 32,59% de Almendral, que necesitaría recursos para financiar inversiones en CMPC, uno de los principales grupos forestales y papeleros de Chile, posiblemente mediante el retiro de dividendos.

Para este proceso de venta, Millicom, grupo de telecomunicaciones con sede en Luxemburgo que opera bajo la marca Tigo aparece como uno de los potenciales interesados. En el mercado han trascendido acercamientos con la compañía, cuyo principal accionista es el empresario francés Xavier Niel, fundador de Iliad, quien controla cerca del 46% de la firma a través de Atlas Investissement. Actualmente, Millicom no opera en Perú, por lo que la compra de Entel marcaría su ingreso a uno de los principales mercados de Sudamérica.

De acuerdo con Emol.com, trascendió en la industria local, que representantes de Millicom habrían entregado una oferta a Entel por su operación peruana y estarían afinando detalles para sellar el acuerdo.

El posible interés por Entel Perú se enmarca en la estrategia de expansión regional que Millicom viene desarrollando mediante la adquisición de activos de Telefónica.

En 2025, la compañía se quedó con las operaciones de Movistar en Uruguay, por US$440millones y Ecuador, por US$380 millones. Posteriormente, en febrero de 2026, acordó junto con el holding NNJ la compra de la operación chilena de Telefónica, en una transacción valorizada en aproximadamente US$1.215 millones. Una eventual adqusición de Entel le permitiría ingresar al mercado peruano donde la operadora cuenta con 10.5 millones de clientes.