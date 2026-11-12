a decisión de poner a la venta el negocio llama la atención porque se produce en un momento en que la operación peruana comienza a mostrar mejores resultados financieros. Foto: EC.
a decisión de poner a la venta el negocio llama la atención porque se produce en un momento en que la operación peruana comienza a mostrar mejores resultados financieros. Foto: EC.
Por Redacción EC

Entel inicia operaciones para desprenderse de su operación en Perú. La compañía, controlada por Almendral, holding que posee el 54,86% de su propiedad, contrató a un banco de inversión para iniciar un proceso de búsqueda de potenciales compradores.

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