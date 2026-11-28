La selección peruana de golf llega a la última jornada de la Copa Los Andes 2026 con posibilidades de conquistar el título sudamericano tanto en damas como en caballeros. Este sábado 28, los equipos nacionales disputan sus últimos enfrentamientos ante los rivales que lideran sus respectivas categorías, en busca de cerrar en casa una participación que ya los mantiene entre los protagonistas del campeonato.

“Acá se destaca la calidad, el trabajo que se está haciendo y el esfuerzo de los chicos”, sostiene Martín Serkovic, presidente de la Federación Peruana de Golf. Su declaración resume el espíritu con el que el equipo nacional afronta esta edición: competir frente a países con mayor infraestructura y una tradición golfística más amplia, pero con la confianza en el talento y la preparación de sus deportistas.

La LXXX edición del Campeonato Sudamericano de Golf por Equipos comenzó el 25 de noviembre en el Lima Golf Club, en San Isidro, y concluye hoy, sábado 28, tras cuatro jornadas de competencia. El torneo reúne a 18 equipos de diez países y celebra ocho décadas de historia desde su primera edición, realizada en 1944. Para el Perú, además de la oportunidad de defender el título femenino obtenido en Guayaquil en 2025, esta edición representa el orgullo de recibir nuevamente a las principales selecciones amateurs del continente.

La inauguración se realizó el martes 24 de noviembre, antes del inicio de la competencia. Para recibir a las delegaciones, la organización coordinó durante meses aspectos como alojamiento, transporte y servicios para los deportistas. “Los jugadores se levantan a las 4 de la mañana y no llegan al hotel hasta las 6 o 7 de la noche”, explica Martín Alarco, director ejecutivo de la Federación Peruana de Golf, quien destaca que la cercanía de los hoteles al club permitió reducir los tiempos de traslado y facilitar la recuperación de los participantes.

Copa Los Andes 2026 La Copa Los Andes, el campeonato de golf amateur por equipos más antiguo de Sudamérica, celebra su edición número 80 en el Lima Golf Club, que la recibe por octava vez. 1/9 La selección peruana de golf El equipo peruano participó en la LXXX edición del Campeonato Sudamericano de Golf por Equipos Copa Los Andes 2026 que se realizó en el Lima Golf Club. 2/9 El equipo organizador Martín Serkovic, presidente de la Federación Peruana de Golf (al centro), y Martín Alarco, director ejecutivo de la institución, participaron en la ceremonia inaugural de la Copa Los Andes 2026. Alarco destacó el trabajo logístico realizado para recibir a las delegaciones internacionales. 3/9 Algunas postales de la inauguración Participaron en total 18 equipos de 10 países. En la imagen, las delegaciones se alistan para desfilar en la inauguración del torneo. 4/9 Selección de Paraguay Las selecciones masculina y femenina de Paraguay afrontan la última jornada de la Copa Los Andes 2026. Los varones llegan con seis puntos grandes y las damas con cuatro; ambos equipos cerrarán su participación este sábado frente a sus respectivos rivales. 5/9 Selección de Argentina La delegación argentina participa en la inauguración de la Copa Los Andes 2026. Su selección femenina llega a la última jornada en el segundo lugar de la clasificación, con 10 puntos grandes, mientras que el equipo masculino suma 7 unidades y buscará cerrar el campeonato con una buena actuación. 6/9 Selección de Venezuela Las selecciones masculina y femenina de Venezuela disputan este sábado la última jornada de la Copa Los Andes 2026. Los varones llegan con dos puntos grandes y las damas con uno; ambos equipos se medirán ante Uruguay en busca de cerrar su participación en el campeonato. 7/9 Team Perú, damas Las chicas de la selección peruana de golf que participó en la Copa Los Andes 2026 realizada en el Lima Golf Club. Perú llega como campeón vigente en damas. 8/9 Team Perú, caballeros Perú suma 6 títulos en la historia del torneo: 3 en caballeros (1953, 1968 y 2010) y 3 en damas (1996, 1997 y 2025). En la foto, el equipo peruano de varones. 9/9

La Copa Los Andes se disputa bajo el formato ‘match play’ por equipos, todos contra todos. Cada selección está integrada por cinco jugadores y enfrenta a dos países por jornada. Por la mañana se desarrollan dos partidos de ‘foursomes’, en los que los compañeros alternan golpes; por la tarde se juegan cuatro encuentros individuales. Los resultados de cada partido se traducen en puntos y, al cierre de las cuatro fechas, el equipo que acumule más puntos grandes se consagra campeón sudamericano.

“Acá se destaca la calidad, el trabajo que se está haciendo y el esfuerzo de los chicos”.

Martín Serkovic, presidente de la Federación Peruana de Golf.





Un reto frente a las potencias

Argentina encabeza el palmarés histórico con 73 títulos, seguida por Colombia, con 29, y Brasil, con 19. Colombia, además, llega como campeón vigente en caballeros, mientras que Perú defiende el título femenino conseguido en Guayaquil en 2025. La delegación nacional suma seis campeonatos en la historia del torneo: tres en la rama masculina y tres en la femenina.

Tras la tercera jornada, disputada este viernes 27 de noviembre, los dos equipos peruanos mantienen opciones de quedarse con el título sudamericano. La última fecha será decisiva: en ambas categorías, el Team Perú deberá medirse precisamente con las selecciones que lo anteceden en la tabla. Un cierre exigente que pondrá a prueba la preparación, la estrategia y la fortaleza de los representantes nacionales.

En caballeros, Perú depende de sí mismo. Con diez puntos grandes, el equipo ocupa el tercer lugar, detrás de Brasil (12) y Colombia (11). En la jornada final enfrentará a ambos rivales y, si consigue ganar los dos cruces, alcanzará los 14 puntos y se consagrará campeón. Brasil sería el único equipo que podría igualarlo en puntaje, siempre que también consiga imponerse en sus otros enfrentamientos. En ese escenario, el resultado directo favorecería a Perú. De conseguirlo, la selección masculina sumaría su cuarto título en la historia de la Copa Los Andes, después de los obtenidos en 1953, 1968 y 2010, y el tercero en el Lima Golf Club.

En damas, el desafío también está abierto. Perú, campeón vigente tras su victoria en Guayaquil 2025, suma nueve puntos grandes y se ubica detrás de Colombia (12) y Argentina (10). Para retener la corona, deberá ganar sus dos enfrentamientos de la última fecha y esperar que Colombia no derrote a Argentina. Si ambos equipos empatan, Perú podría igualar a Colombia con 13 puntos y quedarse con el título gracias a su victoria en el duelo directo. Si Argentina se impone, la selección peruana terminaría como única líder. Un nuevo campeonato significaría el cuarto título femenino para el país, tras los conseguidos en 1996, 1997 y 2025, y el segundo en el Lima Golf Club.

“Ambos equipos están en un buen momento. Se escogieron a los mejores cinco y llegan en buenas condiciones, con muchas horas de entrenamiento”, señala José Luis Muñoz, coach del Team Perú. El entrenador destaca que la preparación no se limita a la técnica: también busca fortalecer la estrategia y la condición física de los deportistas. A su juicio, la garra, el entusiasmo y el compañerismo son características que pueden marcar la diferencia en una competencia extensa.

En la rama femenina, el equipo peruano afronta el desafío con la experiencia de haber conquistado el título en la edición anterior. María Salinas, una de las integrantes de la selección campeona en Ecuador, resalta el valor de volver a representar al país en casa. “Tengo el privilegio de que sea la segunda vez que represento al Perú en una Copa Andes en casa. Hace diez años tuve la oportunidad y es algo increíble; no todos pueden jugar una Copa Andes en su casa”, comenta.

La unión entre las integrantes es otro de los pilares del equipo. Luisamariana Mesones, quien practica golf desde los cuatro años, destaca la relación que las une dentro y fuera del campo. “No solamente jugamos por nosotras, por el país es muy importante, pero también por ellas. Somos una familia y daría la vida por ellas y por el país también”, afirma.

La jugadora también resalta la motivación que representa competir ante el público peruano y la posibilidad de repetir una hazaña que el país consiguió por última vez en 1996 y 1997. La selección femenina mantiene la base del equipo que obtuvo el campeonato en 2025 y llega a la jornada decisiva con la ilusión de volver a levantar la copa.

“Ganar un torneo individual es levantar un premio por ti, pero ganar la Copa Andes es levantarla por el Perú”.

María Salinas, Team Perú, damas





Una nueva generación en competencia

En el equipo masculino, la preparación y la confianza en el proceso son parte central del planteamiento. Patrick Sparks, quien lleva cerca de veinte años practicando golf, considera que competir como local es un impulso, pero también una responsabilidad. “Durante la semana intentamos no enfocarnos tanto en los resultados, sino más en confiar en lo que hemos venido trabajando y en cómo están nuestros procesos y nuestras rutinas”, explica.

La delegación también cuenta con jugadores jóvenes que viven su primera experiencia en esta competencia. Para Thiago Ledgard, de 19 años, integrar el equipo nacional en una edición histórica y disputada en el Perú tiene un significado especial. “Es un logro bien grande. Estoy muy orgulloso de haber podido formar parte de este equipo; que sea mi primera vez y que sea en Perú tiene un valor adicional”, señala.

La expectativa de competir y ganar en casa también es compartida por quienes conocen el torneo desde otras etapas de su carrera. El golfista profesional Julián Perico, quien participó en la Copa Los Andes como amateur, considera que el campeonato tiene un significado particular para los deportistas. “Es el torneo más importante de Latinoamérica, uno de los más importantes a nivel amateur por equipos en el mundo”, afirma. Y añade que ve posibilidades para que los equipos peruanos puedan alcanzar el título.

Más allá de los resultados de esta edición, la competencia también pone sobre la mesa el desarrollo del golf nacional y la formación de nuevos talentos. Serkovic sostiene que el país cuenta con alrededor de doce canchas, frente a las cerca de sesenta de Chile, cien de Colombia y trescientas de Argentina. En ese contexto, destaca el compromiso de los deportistas y la necesidad de ampliar las oportunidades para que más jóvenes puedan acercarse a esta disciplina.

La Copa Los Andes tendrá este sábado una jornada decisiva para los equipos nacionales. Con posibilidades de conquistar el campeonato en ambas ramas, el Perú afronta el último día con un objetivo claro: convertir el talento, la preparación y el respaldo de jugar en casa en dos nuevos títulos para su historia deportiva.

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