Lima se convierte en el centro del golf sudamericano con una nueva edición de la Copa de los Andes, que se disputa del 24 al 28 de noviembre en el Lima Golf Club, en San Isidro. El torneo reúne a representantes de diez países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, que competirán por el título en las categorías masculina y femenina.

Detalle de una pelota y un palo de golf. EFE/ Francisco Guasco/ Archivo

La competencia, que celebra su edición número 80, es uno de los encuentros más tradicionales del calendario golfístico de la región. El certamen se desarrolla bajo un formato por equipos, en el que los golfistas suman puntos para sus respectivas delegaciones a través de enfrentamientos en las modalidades de foursomes e individuales.

Perú buscará aprovechar la localía para ser protagonista del campeonato. En la edición anterior, disputada en Guayaquil, Ecuador, el equipo femenino peruano consiguió el título, mientras que Colombia se quedó con la victoria en la rama masculina.

Con cuatro jornadas de competencia, la Copa de los Andes representa una nueva oportunidad para medir el nivel del golf sudamericano y reunir en Lima a algunos de sus principales exponentes.