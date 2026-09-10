Por Content LAB

En agosto de 2026, Chery registró un crecimiento de 62.6% en unidades inmatriculadas frente a julio, un ritmo casi tres veces mayor que el de la industria automotriz peruana, que avanzó 21.0% durante el mismo periodo. Con 977 unidades inmatriculadas, Chery alcanzó además su mayor resultado histórico desde su llegada al Perú. Este desempeño le permitió incrementar su participación de mercado de 2.9% a 3.7%, una ganancia de 0.8 puntos porcentuales, y ubicarse en el octavo lugar del mercado automotriz peruano.