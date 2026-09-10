En agosto de 2026, Chery registró un crecimiento de 62.6% en unidades inmatriculadas frente a julio, un ritmo casi tres veces mayor que el de la industria automotriz peruana, que avanzó 21.0% durante el mismo periodo. Con 977 unidades inmatriculadas, Chery alcanzó además su mayor resultado histórico desde su llegada al Perú. Este desempeño le permitió incrementar su participación de mercado de 2.9% a 3.7%, una ganancia de 0.8 puntos porcentuales, y ubicarse en el octavo lugar del mercado automotriz peruano.

De acuerdo con cifras de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), con información de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), el crecimiento se reflejó tanto en vehículos ligeros como comerciales. En vehículos ligeros, Chery alcanzó 880 unidades inmatriculadas, con un crecimiento de 52.6%; mientras que en vehículos comerciales llegó a 97 unidades, con un avance de 87.8%.

Un portafolio que amplía la presencia de Chery

El desempeño de la marca se da en un contexto de renovación y ampliación de su portafolio en el Perú. Chery ha fortalecido su presencia en el segmento SUV a través de la familia Tiggo, con modelos como Tiggo 2 Pro Max, New Tiggo 4, New Tiggo 7, Tiggo 8 y Tiggo 9, además de ampliar su oferta con HIMLA en el segmento de pick-ups.

A esta evolución se suma Chery Super Hybrid (CSH), la tecnología híbrida de la marca, presente en modelos como Tiggo 8 CSH y Tiggo 9 CSH, que amplía la propuesta de Chery hacia nuevas alternativas de electrificación y responde a las nuevas necesidades de los consumidores y del mercado automotriz.

La amplitud del portafolio permite a Chery participar en distintos segmentos y atender diferentes perfiles de clientes, combinando una oferta cada vez más completa con el respaldo que la marca viene construyendo en el país.

Casi 20 años construyendo confianza en el Perú

El crecimiento actual se enmarca en una trayectoria de casi 20 años de presencia de Chery en el país. Durante este tiempo, la marca ha ampliado su red de concesionarios, fortalecido sus servicios de posventa y respaldo, y renovado progresivamente su oferta, acompañando la evolución del mercado automotriz peruano.

Más allá del resultado de un mes, el avance en participación de mercado refleja también una mayor presencia de Chery entre los consumidores y el fortalecimiento de una marca que ha construido su propuesta sobre pilares como calidad, trayectoria y respaldo.

“Estos resultados reflejan la confianza que nuestros clientes han construido con Chery a lo largo de casi 20 años en el Perú. Hoy tenemos una marca más sólida, un portafolio más amplio y una red que nos permite estar cada vez más cerca de ellos. Alcanzar nuestro mayor resultado histórico y, al mismo tiempo, ganar participación de mercado nos confirma que Chery continúa fortaleciéndose en el país”, señaló Cecilia Riva, Brand Manager de Chery Perú.

De cara a los próximos meses, Chery continuará fortaleciendo su presencia en el Perú con nuevos productos y tecnologías, una oferta cada vez más amplia y una red preparada para acompañar el crecimiento de la marca en el país.

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