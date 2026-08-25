Por Redacción EC

Aunque el crecimiento de las SUVs híbridas puede parecer reciente, esta tecnología comenzó a desarrollarse comercialmente a inicios del nuevo milenio. Desde entonces, las principales marcas automotrices han trabajado en su evolución para ofrecer vehículos más eficientes, versátiles y con un menor consumo de combustible.

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