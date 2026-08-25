Aunque el crecimiento de las SUVs híbridas puede parecer reciente, esta tecnología comenzó a desarrollarse comercialmente a inicios del nuevo milenio. Desde entonces, las principales marcas automotrices han trabajado en su evolución para ofrecer vehículos más eficientes, versátiles y con un menor consumo de combustible.

Sin embargo, persisten algunas dudas sobre su funcionamiento, mantenimiento y desempeño, especialmente en el caso de los modelos híbridos enchufables. Para aclararlas, Chery Perú desmiente cinco de las ideas erróneas más frecuentes sobre esta tecnología.

Mito 1: “El proceso de carga es complicado”: en realidad, convertir la carga en un hábito sencillo, como conectar el celular por las noches, es la clave para maximizar el rendimiento y ahorrar combustible. Al cargarlo, puedes hacer tus trayectos diarios en ciudad en modo 100 % eléctrico, reservando la gasolina para viajes más largos. Y con la tranquilidad de que, si un día no lo enchufas, la SUV seguirá andando sin problemas gracias a su motor a gasolina.

Mito 2: “Se pueden cargar en un solo lugar”: los vehículos híbridos suelen incluir de manera gratuita un cargador portátil que funciona como el de un celular. Este se puede enchufar en cualquier tomacorriente convencional, lo que permite recargar la batería de manera práctica durante un viaje a la playa, una casa de campo o un hotel. También existe la opción de contar con un cargador fijo instalado en el hogar.

Además, para trayectos más largos, la red de carga pública continúa expandiéndose en el país con puntos estratégicos en distintas regiones, los cuales se pueden ubicar fácilmente desde algunas aplicaciones.

Mito 3: “Cargarlo en casa consume demasiada electricidad”: sí recargar una SUV híbrida enchufable en el hogar es significativamente más económico que llenar el tanque en la gasolinera.

La New Tiggo 8 CSH, por ejemplo, cuenta con una batería de litio de 18,3 kWh. Considerando un costo promedio de S/ 0.88 por kWh, completar una carga significa un desembolso aproximado de S/ 16.10, esto representa alrededor de 75-80 km de recorrido sin usar gasolina. El monto final puede variar según la tarifa contratada y el consumo eléctrico de cada hogar, pero sigue representando una alternativa competitiva frente al uso exclusivo de combustible.

Mito 4: “Es una camioneta difícil de usar”: la experiencia de conducción es similar a la de cualquier vehículo automático. Gracias a su Modo de Ahorro Inteligente, el sistema administra de manera automática y prácticamente imperceptible el uso del motor eléctrico, el motor a gasolina o ambos al mismo tiempo. El conductor no necesita realizar ajustes complejos durante el recorrido.

Mito 5: “Son poco eficientes en carretera y altura”: esto es completamente falso; de hecho, las SUVs híbridas enchufables están diseñadas para rendir al máximo en cualquier geografía gracias a la combinación de su motor eléctrico y de combustión. Como prueba de ello, la New Tiggo 8 híbrida fue probada a más de 4,500 m.s.n.m. en el Perú, registrando un desempeño superior al de las SUVs tradicionales a gasolina.

Si la batería se agota durante el trayecto, el motor a gasolina asume la marcha de forma automática y sin necesidad de detenerse, mientras que el sistema de frenado regenerativo aprovecha las desaceleraciones para recuperar energía y optimizar el consumo de combustible.