Mitsubishi prepara un nuevo integrante para su gama de vehículos eléctricos. Se trata del ASX VR-e, un SUV desarrollado sobre la base del Foxtron Bria que llegará a Australia y Nueva Zelanda durante el último trimestre de 2026. A diferencia del ASX que actualmente se comercializa en Europa, este modelo no utiliza como punto de partida al Renault Captur.

El nuevo vehículo surge de un acuerdo de suministro OEM entre Mitsubishi y Foxtron, la compañía taiwanesa vinculada al fabricante Yulon Motor. El desarrollo también contó con la participación de Pininfarina, mientras que Mitsubishi estuvo a cargo de adaptar el modelo y realizar las pruebas dinámicas y la puesta a punto para los mercados de Oceanía.

Un ASX con otra identidad

Aunque conserva buena parte de las líneas del Foxtron Bria —presentado inicialmente como el prototipo Model B—, el ASX VR-e incorpora cambios específicos para Mitsubishi. Entre ellos se encuentran modificaciones en los extremos delantero y posterior, nuevas llantas y ajustes en el interior.

En Nueva Zelanda, la gama estará compuesta por las versiones LS, XLS, Exceed y GSR, mientras que en Australia la variante XLS adoptará la denominación Aspire. La versión GSR será la más deportiva de la familia.

El interior del Mitsubishi ASX VR-e. (Foto: Mitsubishi) / Mitsubishi

Por ahora, Mitsubishi no ha revelado las cifras definitivas de potencia, capacidad de batería, autonomía o tiempos de carga del ASX VR-e. Sin embargo, el Foxtron Bria permite tener una referencia de lo que podría ofrecer este SUV.

El modelo taiwanés utiliza una batería de 57,7 kWh y dispone de una configuración de tracción trasera con 229 hp, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos. También existe una alternativa de dos motores y tracción integral que desarrolla cerca de 400 hp y completa el mismo ejercicio en 3,9 segundos.

La autonomía declarada para ambas versiones es de 516 y 466 kilómetros, respectivamente, bajo el ciclo NEDC. Además, el sistema admite cargas rápidas de hasta 134 kW y puede recuperar del 10% al 80% de la batería en menos de 30 minutos.

Con el ASX VR-e, Mitsubishi apuesta por ampliar su presencia en el mercado eléctrico, aunque por ahora su comercialización está limitada a Australia y Nueva Zelanda. No se ha confirmado si este nuevo SUV llegará posteriormente a otros mercados.