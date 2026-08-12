El modelo fue desarrollado sobre la base del Foxtron Bria y llegará a Australia y Nueva Zelanda durante el último trimestre de 2026. (Foto: Mitsubishi)
El modelo fue desarrollado sobre la base del Foxtron Bria y llegará a Australia y Nueva Zelanda durante el último trimestre de 2026. (Foto: Mitsubishi)
/ Mitsubishi
Por Redacción EC

Mitsubishi prepara un nuevo integrante para su gama de vehículos eléctricos. Se trata del ASX VR-e, un SUV desarrollado sobre la base del Foxtron Bria que llegará a Australia y Nueva Zelanda durante el último trimestre de 2026. A diferencia del ASX que actualmente se comercializa en Europa, este modelo no utiliza como punto de partida al Renault Captur.

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