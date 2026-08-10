Ambos modelos figuran entre los referentes del segmento de los pick-up medianos, pero responden a filosofías distintas. Mientras el Toyota Hilux apuesta por la robustez y el trabajo pesado, el Nissan Frontier Pro-4X privilegia el confort y la tecnología. Los enfrentamos para descubrir cuál ofrece la mejor propuesta según el tipo de usuario.

Dentro de este escenario, los dos protagonistas son el Toyota Hilux 4x4 D/C 1GD SRV AT y el Nissan Frontier Pro-4X, dos camionetas que, aunque comparten filosofía, han sido desarrollados con enfoques diferentes.

LEE TAMBIÉN: Más carros eléctricos, pero pocos cargadores: el reto de infraestructura que se avecina en el Perú

Característica Toyota Hilux SRV AT Nissan Frontier Pro-4X Motor 2,8 turbodiésel (1GD) 2,5 biturbo diésel Potencia 201 hp 188 hp Torque 500 nm 450 nm Transmisión Automática de 6 velocidades Automática de 7 velocidades Tracción 4x4 con reductora 4x4 con reductora Suspensión trasera Eje rígido con muelles semi-elípticos Multilink con eje rígido Tanque 80 litros 80 litros Capacidad de remolque 3.500 kg 3.500 kg Distancia al suelo 286 mm 227 mm Airbags 7 6

Precio y posicionamiento

El Toyota Hilux SRV AT se ubica entre las versiones más equipadas de la gama, por debajo del SRX, y está dirigido a quienes buscan un vehículo capaz de combinar trabajo, viajes y uso familiar. Su precio ronda los US$55.000.

Es la pick-up más vendida del Perú / Toyota

Por su parte, el Nissan Frontier Pro-4X representa la versión de orientación más recreativa dentro de la oferta de la marca japonesa. Su diseño, acabados y puesta a punto están pensados para quienes utilizan el vehículo durante la semana en ciudad y los fines de semana salen a explorar rutas fuera del asfalto. Además, hoy resulta una alternativa más competitiva gracias a un importante ajuste en su precio: actualmente se comercializa desde US$44.990, cuando en 2023 rondaba los US$50.000.

Llegamos al Mirador de Rajuntay con el Nissan Frontier Pro-4x. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

La diferencia de precio, cercana a los US$10.000, puede ser determinante para muchos compradores, especialmente para los privados de uso recreativo.

Desempeño mecánico: el Hilux gana

El apartado mecánico marca una de las mayores diferencias entre ambos modelos. El Hilux SRV AT equipa el conocido motor 1GD turbodiésel de 2,8 litros, capaz de desarrollar 201 hp y 500 nm de torque, asociado a una transmisión automática de seis velocidades.

El motor 2,8 litros turbodiésel es el más potente que Hilux para sus versiones en el Perú. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En el otro extremo, el Frontier Pro-4X utiliza un bloque 2,5 litros biturbo diésel, que entrega 188 hp y 450 nm, acompañado por una caja automática de siete relaciones.

La Nissan Frontier Pro-4X utiliza un motor 2,5 litros Turbodiésel / Fernando Roca Canales

Sobre el papel, la ventaja favorece al Toyota, pero esa diferencia también se percibe durante la conducción. El Hilux ofrece aceleraciones más contundentes y recupera velocidad con mayor facilidad al adelantar o afrontar pendientes pronunciadas con carga.

El Toyota Hilux es uno de los vehículos preferidos para actividades off-road, destacando por la potencia de su motor. (Foto: Toyota) / Auto test

El Frontier, en cambio, responde de forma más progresiva y aprovecha su transmisión de siete velocidades para mantener el motor en un régimen más eficiente durante viajes largos.

La ventaja del Frontier: comodidad de marcha

Donde el Frontier Pro-4X marca diferencias es en la suspensión. A diferencia de la mayoría de competidores, Nissan reemplazó las tradicionales ballestas traseras por un sistema multilink con eje rígido, una solución poco habitual en el segmento.

La diferencia se aprecia desde los primeros kilómetros. Cuando circula sin carga, el Frontier transmite menos rebotes, absorbe mejor los baches y mantiene un mayor aplomo sobre pistas deterioradas. En ciudad se siente más refinado y cercano al comportamiento de un SUV.

Imagen de la Nissan Frontier a un lado de la Ruta Nacional 9. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

El Hilux continúa apostando por una suspensión trasera con ballestas semi-elípticas, una configuración ampliamente probada por su resistencia y durabilidad.

Aunque el confort disminuye cuando la tolva está vacía, esta solución ofrece una ventaja importante para quienes transportan carga con frecuencia, ya que soporta mejor el peso y mantiene la estabilidad cuando el vehículo trabaja al límite de su capacidad.

Dirección y comportamiento dinámico

El Hilux incorpora una dirección hidráulica asistida con control de flujo variable (VFC), que modifica el nivel de asistencia según la velocidad, ofreciendo un tacto ligero durante las maniobras y mayor firmeza cuando aumenta el ritmo.

El Frontier conserva una dirección hidráulica convencional y se percibe ligeramente más pesada, pero transmite mejor lo que sucede debajo de las ruedas cuando se conduce fuera del asfalto.

A mayor velocidad, el volante del Hilux adquiere rigidez, lo cual permite un viaje seguro. (Foto: Toyota) / Toyota Hilux

En carretera ambos inspiran confianza, aunque el menor balanceo de la carrocería hace que el Nissan resulte más cómodo durante trayectos largos. Sin duda, aquí también incide el aporte de su tipo de suspensión.

Trabajo pesado y capacidades todoterreno

Los dos modelos cuentan con tracción 4x4, caja reductora y bloqueo del diferencial trasero, además de una capacidad de remolque de hasta 3.500 kg. Sin embargo, el Hilux ofrece una mayor distancia libre al suelo (286 mm frente a 227 mm), un aspecto que facilita superar zanjas, rocas y obstáculos de mayor tamaño.

Por su parte, el Frontier compensa con un completo paquete electrónico que incluye asistente de descenso, asistente de ascenso, monitor de visión de 360 grados y diversas ayudas para mejorar el control en terrenos complicados.

El Nissan Frontier Pro-4x es un pick-up mediano que mide 5.253 mm de largo, 1.875 mm de ancho y 1.850 mm de alto. (Foto: El Comercio) / El Comercio

En pocas palabras, el Toyota sobresale cuando el terreno es extremadamente exigente o el trabajo es constante, mientras que el Nissan privilegia la facilidad de conducción durante las rutas de aventura.

Equipamiento y seguridad

El habitáculo del Hilux evolucionó significativamente con la última actualización. La versión SRV incorpora una pantalla multimedia de 9 pulgadas compatible de forma inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, climatizador dual, llave inteligente y cargador inalámbrico para teléfonos.

Interior del Hilux SRV AT. (Foto: Toyota) / Toyota

El Frontier Pro-4X responde con un interior moderno que suma monitor de visión 360°, pantalla táctil de 8 pulgadas, climatizador automático, asientos de cuero, múltiples puertos USB y ajustes eléctricos para el asiento del conductor.

A nuestro criterio, ambos ofrecen buenos materiales, aunque el Nissan transmite una sensación más sofisticada. No tanto por el equipamiento, sino porque el Hilux tiene un diseño de habitáculo más plano o tradicional.

Interior del Nissan Frontier Pro-4X. (Foto: Nissan) / Nissan

Respecto a la seguridad, ambos modelos destacan por ofrecer un equipamiento superior al promedio del segmento. El Hilux SRV AT incorpora siete airbags y el paquete Toyota Safety Sense, con sistema de precolisión, alerta de cambio de carril, control crucero adaptativo y diversas asistencias electrónicas.

El Frontier Pro-4X equipa seis airbags, frenado autónomo de emergencia, monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, alerta de colisión frontal y otras asistencias agrupadas bajo la plataforma Nissan Intelligent Mobility.

Conclusión

Ambos son excelentes pick-up, pero están dirigidos a públicos ligeramente distintos. El Toyota Hilux SRV AT continúa siendo la referencia para quienes priorizan potencia, resistencia, capacidad de carga y un alto valor de reventa . Su motor más potente, mayor despeje al suelo y reconocida robustez lo convierten en una herramienta ideal para labores exigentes.

En cambio, el Nissan Frontier Pro-4X ofrece un equilibrio difícil de igualar. Su suspensión multilink mejora notablemente el confort de marcha, incorpora un completo paquete tecnológico y, tras la reducción de su precio, se posiciona como una de las alternativas con mejor relación entre equipamiento y costo dentro del segmento.

En definitiva, si el uso principal estará ligado al trabajo pesado y recorridos de alta exigencia, el Hilux sigue marcando la pauta. Pero si además se busca un pick-up cómodo para el día a día, capaz de afrontar viajes largos y escapadas fuera del asfalto con un mayor nivel de refinamiento, el Frontier Pro-4X se convierte en una opción muy difícil de ignorar.