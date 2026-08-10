Durante la primera saga de Rápidos y Furiosos 1, Dominic decide acoger bajo su protección a Brian cuando recién llegó al mundo de la competición. (Foto: Netflix)
Durante la primera saga de Rápidos y Furiosos 1, Dominic decide acoger bajo su protección a Brian cuando recién llegó al mundo de la competición. (Foto: Netflix)
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Por Redacción EC

En 2001, Rápidos y Furiosos llegó a los cines con una fórmula que parecía sencilla: carreras callejeras, modificaciones mecánicas y una historia policial. Sin embargo, la película terminó convirtiéndose en un fenómeno mundial y puso a varios deportivos y autos modificados en el imaginario de una generación.

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