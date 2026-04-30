Por Fernando Roca Canales

Comprar un auto en el Perú ya no significa lo mismo que hace dos o tres décadas. Si antes la elección giraba alrededor de la reputación de una marca, la potencia del motor o la posibilidad de revenderlo con facilidad, hoy el consumidor peruano se muestra más analítico, comparativo y abierto a nuevas alternativas.

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