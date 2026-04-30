La transformación del mercado, impulsada por la llegada de nuevas marcas, el acceso a información digital y una mayor sensibilidad al precio, está modificando la forma en que los peruanos eligen vehículo.

Para entender este cambio, conversamos con Max Bromberg, especialista automotriz con más de 50 años de experiencia, y con Miguel García, Supervisor Técnico en Audi Perú.

Ambos coinciden en una idea central: el comprador actual es muy distinto al de antes. Pero también señalan matices importantes sobre lo que hoy pesa realmente en la decisión final.

El Chevrolet Impala es uno de los sedanes más populares en el mundo. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Antes mandaban la marca, la potencia y la confianza

Un claro ejemplo de esto lo viví en casa. Recuerdo que hace 25 años mi padre conservaba un Chevrolet C10 de 1968. En ese entonces, los vehículos europeos y estadounidenses eran sinónimo de garantía, una percepción que hoy recae principalmente en las marcas japonesas. Esa confianza fue una de las razones detrás de su elección, junto con otro factor clave: su imponente motor V8 carburado de 5.0 litros.

Era un vehículo grande, robusto y, sobre todo, muy potente. Con cerca de 200 caballos de fuerza, una cifra elevada para su segmento en esa época, la decisión de compra estaba claramente dominada por la mecánica, la durabilidad y el respaldo.

Hoy, el panorama es distinto. Nuevos factores han ganado protagonismo en la decisión de compra, como la tecnología a bordo, el confort y, por supuesto, el precio. Lo viví en carne propia al comprar mi primer auto: uno de los elementos determinantes fue que tuviera sunroof, un detalle aspiracional que, paradójicamente, terminé usando muy pocas veces.

Para entender mejor cómo funcionaba el mercado en esas décadas, Max Bromberg explica que el comprador peruano respondía a una lógica mucho más tradicional. La adquisición del auto era una decisión familiar, pero liderada principalmente por el jefe del hogar.

El Cadillac Sedan de Ville de 1963 nos sorprendió con su motor V8 de 325 hp. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

“Antes el varón en la casa iba, veía el carro, le gustaba y luego llevaba a la familia para mostrar lo que se estaba comprando”, recuerda. Según explica, el vehículo era también una extensión del estatus personal y una señal de progreso económico.

En ese contexto, la potencia era uno de los principales argumentos de venta. “Hace años la gente se fijaba mucho en cuántos caballos tenía un auto. Mientras más potente era, mejor”, resume.

Miguel García coincide parcialmente con esa visión. Desde su experiencia técnica, sostiene que hace décadas muchos compradores priorizaban el motor, la estética o incluso el diseño exterior por encima de otros factores.

“Antes se enfocaban más en la potencia. También en cómo se veía el auto, si era convertible o si tenía algo llamativo”, comenta.

Ambos especialistas remarcan que la seguridad no ocupaba el lugar prioritario que tiene hoy. Tampoco existía la preocupación actual por eficiencia energética, conectividad o asistencias electrónicas.

La pantalla táctil de 10" ofrece ventanas de acceso rápido a las funciones principales. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Hoy el precio importa más

Si antes el comprador privilegiaba marca y potencia, hoy el factor económico ha ganado protagonismo.

García considera que el ingreso de nuevas marcas y propuestas agresivas cambió la ecuación. “Antes buscábamos calidad y el precio tenía un valor, pero primero estaba la calidad. Hoy en el cliente común, el precio ha pasado a ser más importante”, sostiene.

Para el ejecutivo de Audi, este cambio está vinculado a la irrupción de fabricantes asiáticos con propuestas competitivas. Sin embargo, aclara que en el segmento premium el comportamiento sigue siendo distinto.

“El cliente premium siempre busca calidad. No solo materiales, también seguridad y la confianza de que el vehículo responderá ante una emergencia”, afirma. Según detalla, ese comprador analiza pruebas de choque, sistemas de frenado y asistentes de conducción antes de decidir.

Bromberg afirma que el precio es hoy un elemento decisivo, aunque añade que el consumidor también compara mucho más que antes. “Hoy es más accesible comprarse un auto porque hay variedad de precios. Y las marcas nuevas han ampliado la oferta”, explica. A su criterio, la competencia ha democratizado el acceso y ha obligado a todo el mercado a elevar su propuesta.

El interior es minimalista y el logo cuenta con una luz led que le da mayor visibilidad. (Foto: Audi) / Audi

Tecnología, confort y experiencia de uso

Uno de los mayores cambios señalados por Bromberg es que el auto dejó de ser solo un medio para ir del punto A al punto B.

“Hoy no compras solo transporte, compras una experiencia. Los hijos participan porque quieren la pantalla, porque vieron tal modelo o porque les gusta el color”, comenta. Para él, la decisión se volvió mucho más familiar y emocional.

También resalta el peso creciente del confort. “Antes tenías una butaca y eso era lo que había. Hoy puedes acomodar el asiento a tu ergonomía, viajar mejor y manejar horas sin molestias”.

La pantalla táctil de 12" tiene una rápida interfaz y las imágenes proyectadas por la cámara gozan de gran nitidez. (Foto: Fernando Roca Canales) / Fernando Roca Canales

García coincide en que la tecnología ha cambiado la relación entre conductor y vehículo, aunque lo observa desde la seguridad y la eficiencia.

“Antes tú llenabas gasolina y acelerabas. Hoy el auto gestiona mucho más: sensores, asistente de descanso, ayudas electrónicas. Entramos en un mundo de sostenibilidad y tecnología”, señala.

Es decir, mientras Bromberg enfatiza experiencia y comodidad, García pone el foco en sofisticación técnica y seguridad.

¿La marca sigue importando?

La respuesta de ambos es sí, pero ya no como antes. Bromberg sostiene que la marca conserva valor, sobre todo por respaldo y reventa, aunque perdió exclusividad como criterio de compra.

“Hay gente que compra pensando en qué hará luego con el carro. Pero ya no se compran autos para toda la vida, ahora se renuevan más”, explica.

Bajo su perspectiva, el comprador peruano está más dispuesto a probar nuevas opciones si encuentra una mejor propuesta.

García, en cambio, considera que la marca sigue siendo determinante en segmentos premium, donde confianza, reputación y calidad percibida pesan más que una promoción puntual.

El modelo más vendido refleja la apuesta de Chery. (Foto: Chery Perú) / Fabrica360

El avance chino y la nueva competencia

Ambos entrevistados coinciden en que las marcas chinas ya no son vistas como hace 15 años. Bromberg recuerda que en una primera etapa muchas propuestas eran percibidas como ensamblajes básicos, pero hoy el panorama cambió.

“Ahora tienen tecnología propia, diseñadores, simuladores, desarrollo aerodinámico. Han evolucionado muchísimo”, afirma.

García reconoce el impacto competitivo, aunque sostiene que el mercado premium todavía conserva una barrera importante basada en calidad, procesos y reputación. “Todavía no impactan igual al segmento premium, aunque en el futuro eso puede cambiar”, advierte.

Un comprador más exigente

En algo no hay discusión: el cliente peruano actual llega más informado y exige más.

Ya no depende solo del vendedor para conocer un producto. Revisa videos, comparativos, comentarios de usuarios y condiciones de financiamiento antes de visitar un concesionario. Eso obliga a las marcas a competir no solo en precio, sino también en producto, postventa y experiencia.

¿Qué importa hoy?

Si se resume el cambio, hace años pesaban principalmente:

Marca reconocida

Potencia

Diseño exterior

Reventa

Tradición familiar

Hoy ganan relevancia:

Precio y financiamiento

Seguridad

Tecnología

Confort

Eficiencia

Garantía y respaldo

El mercado cambió porque el consumidor cambió

El comprador peruano no ha dejado de ser práctico, pero sí ha cambiado. Sigue valorando el respaldo y la reventa, aunque ahora espera más por su dinero.

Para Bromberg, el auto se volvió una herramienta funcional y familiar. Para García, sigue existiendo un consumidor que distingue calidad y seguridad por encima del precio.

Ambas miradas revelan una misma conclusión: en el Perú ya no basta con tener una marca conocida. Hoy el comprador compara, cuestiona y busca valor total. Y eso está redefiniendo el negocio automotor.