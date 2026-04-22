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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Fernando Roca Canales

El mercado automotor peruano empieza a mirar con mayor atención a los vehículos eléctricos. Según el informe del 2025 de la Asociación Automotriz del Perú se vendieron más de 10.239 carros electrificados en el Perú, de los cuales 780 fueros puramente eléctricos. Y pese a ser un porcentaje pequeño, cada vez más conductores consideran la electromovilidad como una alternativa real. Sin embargo, detrás del entusiasmo comercial aparece una pregunta clave: ¿el Perú está preparado para abastecer el crecimiento acelerado de autos eléctricos?

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