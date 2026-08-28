Volkswagen presentó oficialmente el nuevo Tukan durante la 71.ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, en São Paulo, uno de los principales encuentros vinculados al mundo del campo y la cultura rural en Brasil. El evento marcó el debut público del diseño exterior del nuevo pick-up compacto, desarrollado íntegramente en Brasil y concebido para atender las distintas necesidades de uso de los clientes de la región.

La presentación del Tukan representa el primer paso concreto de la nueva ofensiva de Volkswagen en el segmento de pick-up en Sudamérica, estrategia que contempla 21 nuevos lanzamientos hasta 2028 y una inversión de R$20.000 millones (unos US$3.700 millones) en la región. La nueva camioneta será producida en la planta de São José dos Pinhais, Paraná; su lanzamiento en Brasil está previsto para el primer semestre de 2027 y la llegada al Perú se dará después de ese debut.

“El Tukan abre un nuevo capítulo para la marca en el Perú: un pick-up compacto desarrollado y producido en la región, que se sumará al Amarok para cubrir de manera completa el segmento de camionetas. Es un espacio clave para el trabajador y el emprendedor peruano, y vamos a llegar a él con el respaldo de toda la red Volkswagen. Los detalles de su llegada los anunciaremos a su debido momento”, comentó Fabiola Rodríguez, gerente de marca de Volkswagen Perú.

El nuevo VW Tukan estará disponible en dos vesiones: cabina simple y doble cabina. (Foto: Volkswagen) / Volkswagen

Un pick-up pensado para diferentes necesidades

El nuevo Tukan se presentó en dos configuraciones que reflejan la amplitud de su propuesta. Por un lado, la cabina doble, exhibida en la versión Extreme y en el característico color Amarillo Canario, combina la funcionalidad de una pick-up con mayores niveles de confort, tecnología y versatilidad para el uso cotidiano. Por otro, la inédita cabina simple Robust está orientada principalmente al trabajo y a aplicaciones profesionales, con una caja de carga de mayores dimensiones.

El Tukan es el primer pick-up de Volkswagen desarrollado sobre la arquitectura MQB, una plataforma ampliamente utilizada por la marca. Para adaptarla a las exigencias de una camioneta, Volkswagen incorporó soluciones específicas, entre ellas una suspensión trasera con ballestas, diseñada para combinar robustez, capacidad de carga, estabilidad y confort de marcha. El desarrollo del modelo contempló además más de 2 millones de kilómetros de pruebas, incluyendo evaluaciones en condiciones reales junto a potenciales usuarios.

El nuevo VW Tukan llegará al mercado mundial como reemplazo del Saveiro. (Foto: Volkswagen) / Volkswagen

Su diseño también fue concebido desde el inicio teniendo en cuenta la funcionalidad. El nuevo Tukan presenta una imagen robusta, con una posición elevada, líneas marcadas, pasos de rueda angulares y elementos que refuerzan visualmente su carácter de pick-up. La versión de cabina simple, además, incorpora soluciones orientadas a maximizar la practicidad y el aprovechamiento del espacio de carga.

Un nuevo capítulo para las pick-up de Volkswagen

Con la presentación de Tukan, Volkswagen inicia una nueva etapa en su estrategia regional de camionetas, respaldada por una trayectoria de casi seis décadas en este segmento en Brasil. El nuevo pick-up se suma al legado construido por modelos como la Kombi Pick-up, Saveiro y Amarok, pero con una propuesta desarrollada específicamente para las necesidades actuales de los mercados sudamericanos.

La llegada del Tukan se sumará a la renovación y expansión del portafolio de Volkswagen en el país y apunta a un espacio claro: el del emprendedor, el reparto urbano y el pequeño negocio que necesita capacidad de carga con agilidad de ciudad.