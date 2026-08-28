El nuevo VW Tukan llegará al mercado mundial como reemplazo del Saveiro. (Foto: Volkswagen)
El nuevo VW Tukan llegará al mercado mundial como reemplazo del Saveiro. (Foto: Volkswagen)
/ Volkswagen
Por Redacción EC

Volkswagen presentó oficialmente el nuevo Tukan durante la 71.ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, en São Paulo, uno de los principales encuentros vinculados al mundo del campo y la cultura rural en Brasil. El evento marcó el debut público del diseño exterior del nuevo pick-up compacto, desarrollado íntegramente en Brasil y concebido para atender las distintas necesidades de uso de los clientes de la región.

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