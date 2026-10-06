El auto de Max Verstappen. (Foto: Ford)
El auto de Max Verstappen. (Foto: Ford)
Por Redacción EC

Max Verstappen ganó el Gran Premio de Baréin en Malasia, este fin de semana. Este es el primer triunfo de la temporada para Oracle Red Bull Racing y Red Bull Ford Powertrains, la división de motores del equipo, después de una serie de destacados resultados en las fechas anteriores que demuestran la evolución del equipo.

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