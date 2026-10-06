Max Verstappen ganó el Gran Premio de Baréin en Malasia, este fin de semana. Este es el primer triunfo de la temporada para Oracle Red Bull Racing y Red Bull Ford Powertrains, la división de motores del equipo, después de una serie de destacados resultados en las fechas anteriores que demuestran la evolución del equipo.

Con este resultado, Ford volvió a ocupar el lugar más alto del podio de la Fórmula 1 por primera vez desde 2003 y sumó su triunfo número 177 en su larga trayectoria en la categoría. Incluso después de más de 20 años de ausencia, la marca sigue siendo uno de los tres fabricantes de motores más exitosos en la historia del campeonato.

Ford también es socio técnico de Visa Cash App Racing Bulls, y los cuatro autos equipados con motores de Red Bull Ford Powertrains terminaron entre los diez primeros, un logro que refleja la solidez de la alianza. La unidad de potencia DM01 que hizo posible este desempeño fue diseñada y construida por el equipo de Red Bull Ford Powertrains en el Red Bull Technology Campus, en Milton Keynes, Inglaterra.

Ford trabaja con Red Bull Ford Powertrains en varias áreas de la unidad de potencia, incluido el desarrollo de sistemas de propulsión de alto voltaje, la fabricación de componentes del motor de combustión interna, el sistema de recuperación de energía y el turbocompresor. La compañía también colaboró estrechamente con el equipo en la electrónica, el software y los sistemas de control.

GP de Bahréin: video, resumen y mejores momentos del triunfo de Max Verstappen en la F1. (Foto: Getty Images)

La alianza técnica con Red Bull Ford Powertrains en la F1 le brinda a Ford Racing la oportunidad de aprender y probar tecnologías en los entornos más exigentes y competitivos del mundo, y de aplicar esas lecciones directamente a los futuros vehículos de calle. Desde los circuitos de la F1 hasta el desierto del Dakar, la marca utiliza el automovilismo como un campo de pruebas para desarrollar innovaciones destinadas al mercado.

“Lograr la primera victoria en la carrera número 16 es un hito clave para Red Bull Ford Powertrains, que desarrolló desde cero, en poco tiempo, una unidad de potencia capaz de ganar en la F1. Como socio tecnológico de Oracle Red Bull Racing y socio oficial de unidades de potencia de Red Bull Ford Powertrains, Ford Racing se enorgullece de celebrar este resultado extraordinario”, afirmó Mark Rushbrook, director global de Ford Racing.