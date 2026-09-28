Durante los últimos años, una de las principales dudas alrededor de los autos chinos ha estado relacionada con su confiabilidad. Sin embargo, el panorama empieza a cambiar. El Estudio de Confiabilidad Vehicular 2026 de J.D. Power muestra que las marcas de ese país redujeron sus problemas reportados, aunque todavía registran una mayor cantidad de incidencias que las marcas internacionales.

El informe establece un promedio de 192 problemas por cada 100 vehículos (PP100) en el mercado chino, 5,3 puntos menos que en 2025. Las marcas chinas registraron 201 PP100, frente a los 191 PP100 de las marcas internacionales de volumen. En este indicador, una cifra menor representa una menor cantidad de problemas reportados.

Pero el dato que más llama la atención está en el tipo de fallas. Los problemas relacionados con el motor y la transmisión representaron el 6% del total en 2026, frente al 9,5% registrado en 2022. Es decir, los componentes mecánicos tradicionales han perdido peso entre las principales quejas de los propietarios.

El protagonismo ahora lo tienen las funciones digitales. El infoentretenimiento concentró el 15,9% de los problemas y se mantuvo por tercer año consecutivo como la categoría con más incidencias. También aumentaron los reclamos relacionados con los sistemas de asistencia a la conducción, que alcanzaron el 8,6%.

La investigación también encontró que la confiabilidad puede deteriorarse con el paso de los años. Entre los vehículos que pasan del tercer al cuarto año de uso se registró un incremento de 47 PP100 en los problemas reportados.

El estudio de J.D. Power, realizado entre enero y abril de 2026 en 81 ciudades de China, recopiló las respuestas de 11.119 propietarios y analizó 109 modelos de 34 marcas. El resultado muestra que la discusión sobre la calidad de los autos chinos ya no pasa únicamente por motores o transmisiones: la tecnología y el software también se han convertido en parte fundamental de su confiabilidad.