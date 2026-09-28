¿Los carros chinos ya son tan confiables como los Toyota?. (Foto: Difusión)
¿Los carros chinos ya son tan confiables como los Toyota?. (Foto: Difusión)
/ Difusión
Por Redacción EC

Durante los últimos años, una de las principales dudas alrededor de los autos chinos ha estado relacionada con su confiabilidad. Sin embargo, el panorama empieza a cambiar. El Estudio de Confiabilidad Vehicular 2026 de J.D. Power muestra que las marcas de ese país redujeron sus problemas reportados, aunque todavía registran una mayor cantidad de incidencias que las marcas internacionales.

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