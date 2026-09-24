Lexus, la marca de lujo de Toyota, presentó dos nuevos vehículos para ampliar su propuesta de electrificación en el Perú. En la misma velada, hizo otro anuncio importante: hará hincapié en un cambio de filosofía inspirada en el omotenashi, relacionado a la hospitalidad japonesa.

El giro consiste en acercase a la tradición nipona de hospitalidad, anticiparse a las necesidades y cuidar genuinamente al prójimo. De esta manera, Lexus pretende que, en un segmento donde la excelencia del producto y la tecnología son parte de lo “normal”, se diferencie por un trato más humano y personalizado.

Desde el anuncio de Akio Toyoda en el Japan Mobility Show 2025, en el dijo que el grupo Toyota tiene la clara intención de volver a sus orígenes, la firma ahora apuesta por recuperar el tiempo perdida a través de su esencia, la cultura e innovación para el mundo. El nieto del fundador dijo que esa visión se había perdido en tiempos actuales.

David Caro, gerente de merca de Lexus Perú, durante la presentación de los nuevos modelos. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

“No estamos haciendo un cambio de estrategia, sino comunicando de manera más agresiva lo que es Lexus. Queremos mostrar qué es lo que nos diferencia dentro de las ofertas de autos de lujo”, dijo a Ruedas y Tuercas David Caro, gerente de marca de Lexus.

También está presente en este giro la filosofía takumi, que significa artesano en japonés, pero que en el pensamiento tradicional nipón define la búsqueda de la excelencia. Es una forma de pensar que impulsa a trabajar con disciplina y perseverancia para llegar a la maestría.

Según Caro, en el caso de Lexus, “takumi representa la obseción por construir vehículos de lujo con detalles impecales”.

“Lexus ha nació como una marca que se atreve a diseñar cosas retadoras. Ahora tendrá la libertad de mostrarse de manera más agresiva al mercado sin depender tanto dela diferenciación de marca de súper lujo, que eso de lo dejamos a Century”. añadió Caro.

Dos nuevas máquinas

Lexus también asegura que el espíritu omotenashi y takumi también se verán reflejado en el diseño de sus nuevos vehículos. Mostró dos importantes incorporaciones a su portafolio que representan expresiones diferentes del futuro de la firma: emoción y elegancia.

El nuevo Lexus RZ durante el anuncio de su llegada. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

La nueva Lexus RZ 550e F SPORT representa la expresión más deportiva de la propuesta 100 % eléctrica de Lexus; combina electrificación y emoción al volante. Su sistema de propulsión desarrolla 402 HP y 537 Nm de torque, permitiéndole acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 4,4 segundos, junto con una autonomía de hasta 455 km bajo ciclo WLTP. Estará disponible en Perú desde US$98,990.

Este modelo, además, incorpora tecnologías que buscan reforzar la conexión entre conductor y vehículo como Steer-by-Wire, que introduce una nueva experiencia de dirección; e Interactive Manual Drive, que permite seleccionar ocho marchas virtuales mediante levas y acompaña la conducción con variaciones de potencia y sonido.

Por su parte, la nueva generación del Lexus ES reinterpreta uno de los modelos más representativos. Trae una evolución importante de diseño, mayor amplitud, confort y una experiencia interior más tecnológica.

Según Caro, el modelo “ES reprente el nuevo lenguaje de diseño de la marca Lexus”. Explica que el nuevo frontal de este carro es una muestra de cómo van a venir los nuevos Lexus en el futuro.

El nuevo ES se ve también con un estilo deportivo muy marcado, con líneas curvas que le dan mayor aerodinámica. Fue el modelo que más nos impactó en la presentación por su combinación de elegancia y modernidad.

Entre sus principales innovaciones destacan los Hidden & Responsive Switches, controles que permanecen discretamente integrados cuando no son necesarios y se hacen visibles cuando el usuario requiere interactuar con ellos, un sistema de audio Mark Levinson de 17 parlantes, y una nueva iluminación ambiental dinámica que permite personalizar la atmósfera interior.

Con esta nueva generación del ES, la marca amplía estas posibilidades con dos alternativas: el ES 350h, equipado con tecnología híbrida eléctrica autorecargable y, por primera vez, el ES 500e, una versión 100 % eléctrica.

El nuevo Lexus ES durante su entreno en el Perú. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

El nuevo Lexus ES 350h estará disponible desde US$66,990, mientras que el nuevo Lexus ES 500e tendrá un precio desde US$79,490.

Hacia el futuro

Actualmente, el 80 % de las ventas de Lexus en Perú corresponde a vehículos electrificados. “Ahora estamos vendiendo mucho más que el doble que hace dos años. Esto represente un reto para nosotros”, asegura Caro.

Por esta razón y como parte de esta nueva estrategia, Lexus Perú y Mitsui Automotriz aseguran que renovarán sus espacios de atención, capacitarán a sus equipos. prometen hacer de la posventa una experiencia distinta, alineada con el omotenashi.

“Vamos a seguir lanzando nuevos productos. El próximo año tendremos nuevas renovaciones muy importantes”, concluye el especialista de Lexus.