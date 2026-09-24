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Resumen

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El nuevo Lexus ES durante su entreno en el Perú. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
El nuevo Lexus ES durante su entreno en el Perú. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)
Por Diego Barrio de Mendoza

Lexus, la marca de lujo de Toyota, presentó dos nuevos vehículos para ampliar su propuesta de electrificación en el Perú. En la misma velada, hizo otro anuncio importante: hará hincapié en un cambio de filosofía inspirada en el omotenashi, relacionado a la hospitalidad japonesa.

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