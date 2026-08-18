El mercado automotriz local mantiene un ritmo firme y Toyota se mantiene a la cabeza. Entre enero y julio de 2026, la firma colocó 27.190 vehículos en las vías peruanas, lo que representa un salto del 27% en comparación con las 21.475 unidades comercializadas en el mismo lapso del 2025. Solo en julio, la marca marcó un hito al colocar 4.948 autos en un solo mes, capturando un 20,9% del mercado nacional.

LEE TAMBIÉN: BYD supera a varias marcas tradicionales en ranking de fiabilidad de autos en Europa

La apuesta híbrida y eléctrica toma fuerza

Los autos de bajas emisiones siguen ganando terreno. Toyota vendió 2.699 vehículos electrificados hasta julio (un 32% más que el año pasado), logrando un 28% de cuota en este segmento impulsado por modelos como Yaris Cross, Corolla Cross, RAV4 y Corolla HEV.

El Toyota Corolla Cross híbrido es el carro más vendido en el Perú. (Foto: Fernando Roca)

Las novedades no paran: para este segundo semestre se confirma la llegada de un nuevo auto 100% eléctrico (BEV) este mismo mes de agosto, sumado a un nuevo híbrido (HEV) hacia el último trimestre del año.

Lexus y Hino también crecen a doble dígito

Las marcas del grupo registran un desempeño dinámico en sus respectivos sectores:

Lexus: La división de lujo subió un 68% al colocar 323 unidades hasta julio (frente a las 192 del año previo). Promete lanzar dos modelos electrificados más antes de cerrar el 2026.

Hino: En el marco de sus 20 años en Perú, la firma de comerciales vendió 950 unidades, logrando un crecimiento del 47%.

El Lexus LBX apuesta por un diseño compacto con proporciones urbanas, manteniendo el lenguaje estético característico de la marca premium japonesa. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Nuevas herramientas digitales y concesionarios renovados

Más allá de la venta de unidades, la marca está impulsando servicios que transforman la relación con el usuario:

Toyota Connect y Concierge: Plataforma digital con más de 20 funciones activas que pronto sumará un asistente de inteligencia artificial para resolver dudas sobre seguros, SOAT, multas y mantenimiento.

Locales modernizados: Ocho concesionarios a nivel nacional ya estrenan un diseño más abierto, interactivo y digitalizado.

Movilidad por suscripción (KINTO): El servicio para empresas KINTO One Fleet ya opera 301 vehículos (con la Hilux representando el 45% de la flota), mientras que el alquiler por horas/días KINTO Share acumula 3.722 reservas.