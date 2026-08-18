¿Qué hay detrás del crecimiento de Toyota en el Perú y cuáles serán sus próximos autos electrificados?
La marca japonesa cerró un julio histórico y domina cerca del 30% del mercado de electrificados en el país. En la segunda mitad del año reforzará su catálogo con un auto totalmente eléctrico y otro híbrido
El mercado automotriz local mantiene un ritmo firme y Toyota se mantiene a la cabeza. Entre enero y julio de 2026, la firma colocó 27.190 vehículos en las vías peruanas, lo que representa un salto del 27% en comparación con las 21.475 unidades comercializadas en el mismo lapso del 2025. Solo en julio, la marca marcó un hito al colocar 4.948 autos en un solo mes, capturando un 20,9% del mercado nacional.
El mercado automotriz local mantiene un ritmo firme y Toyota se mantiene a la cabeza. Entre enero y julio de 2026, la firma colocó 27.190 vehículos en las vías peruanas, lo que representa un salto del 27% en comparación con las 21.475 unidades comercializadas en el mismo lapso del 2025. Solo en julio, la marca marcó un hito al colocar 4.948 autos en un solo mes, capturando un 20,9% del mercado nacional.
Los autos de bajas emisiones siguen ganando terreno. Toyota vendió 2.699 vehículos electrificados hasta julio (un 32% más que el año pasado), logrando un 28% de cuota en este segmento impulsado por modelos como Yaris Cross, Corolla Cross, RAV4 y Corolla HEV.
Las novedades no paran: para este segundo semestre se confirma la llegada de un nuevo auto 100% eléctrico (BEV) este mismo mes de agosto, sumado a un nuevo híbrido (HEV) hacia el último trimestre del año.
Lexus y Hino también crecen a doble dígito
Las marcas del grupo registran un desempeño dinámico en sus respectivos sectores:
Lexus: La división de lujo subió un 68% al colocar 323 unidades hasta julio (frente a las 192 del año previo). Promete lanzar dos modelos electrificados más antes de cerrar el 2026.
Hino: En el marco de sus 20 años en Perú, la firma de comerciales vendió 950 unidades, logrando un crecimiento del 47%.
Nuevas herramientas digitales y concesionarios renovados
Más allá de la venta de unidades, la marca está impulsando servicios que transforman la relación con el usuario:
Toyota Connect y Concierge: Plataforma digital con más de 20 funciones activas que pronto sumará un asistente de inteligencia artificial para resolver dudas sobre seguros, SOAT, multas y mantenimiento.
Locales modernizados: Ocho concesionarios a nivel nacional ya estrenan un diseño más abierto, interactivo y digitalizado.
Movilidad por suscripción (KINTO): El servicio para empresas KINTO One Fleet ya opera 301 vehículos (con la Hilux representando el 45% de la flota), mientras que el alquiler por horas/días KINTO Share acumula 3.722 reservas.