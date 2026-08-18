El Corolla Cross HEV fue uno de los modelos electrificados más vendidos de la marca, con 1,144 unidades comercializadas entre enero y julio de 2026. (Foto: composición/Toyota)
El Corolla Cross HEV fue uno de los modelos electrificados más vendidos de la marca, con 1,144 unidades comercializadas entre enero y julio de 2026. (Foto: composición/Toyota)
Por Redacción EC

El mercado automotriz local mantiene un ritmo firme y Toyota se mantiene a la cabeza. Entre enero y julio de 2026, la firma colocó 27.190 vehículos en las vías peruanas, lo que representa un salto del 27% en comparación con las 21.475 unidades comercializadas en el mismo lapso del 2025. Solo en julio, la marca marcó un hito al colocar 4.948 autos en un solo mes, capturando un 20,9% del mercado nacional.

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