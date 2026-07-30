Más que una simple variante de la conocida Jolion, la nueva Max se posiciona como una alternativa que apuesta por una mayor habitabilidad, un equipamiento más completo y una experiencia de uso orientada al confort familiar. Su llegada también permite a la marca cubrir el espacio existente entre el Jolion convencional y el Haval H6, ofreciendo una opción para quienes buscan dar un salto en tamaño sin llegar necesariamente a un SUV de dimensiones mayores. Además que llega a un precio más asequible, desde US$19,790.

A nivel estético, el Jolion Max adopta un lenguaje de diseño moderno y robusto. Su frontal incorpora una amplia parrilla acompañada por una firma lumínica LED que le permiten lucir sofisticado. Las líneas de la carrocería han sido trabajadas para transmitir una sensación de mayor presencia en la vía, algo que se percibe especialmente en las proporciones generales del vehículo. De hecho, luce más como un SUV mediano que como uno compacto.

Precisamente, una de sus principales cartas de presentación está en las dimensiones. Con 4,59 metros de largo y una distancia entre ejes de 2.710 mm, el Jolion Max ofrece un habitáculo más amplio que el de su hermano menor, permitiendo un mejor aprovechamiento del espacio para pasajeros y equipaje. Esta ganancia en tamaño se traduce en una segunda fila más cómoda para viajes largos y en una maletera con capacidad suficiente para acompañar las necesidades de una familia moderna.

Con 4,59 metros de largo, la Jolion Max ofrece un habitáculo más amplio y una mejor experiencia para los pasajeros de la segunda fila. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En el interior, la propuesta apunta claramente a elevar la percepción de calidad. El diseño del tablero beneficia una distribución limpia y minimalista, donde el protagonismo recae en las pantallas digitales y en los sistemas de conectividad. Dependiendo de la versión, encontramos una pantalla multimedia de 12,3 pulgadas compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, además de cargador inalámbrico para smartphones y comandos de voz que permiten controlar diversas funciones del vehículo sin apartar las manos del volante.

El confort también ocupa un lugar importante dentro de la propuesta. Los asientos presentan un diseño ergonómico pensado para reducir la fatiga durante trayectos prolongados, mientras que las versiones más equipadas incorporan funciones de calefacción y ventilación. Esto es muy favorable, especialmente en climas cálidos como en las ciudades con mucho calor. Sin duda, contar con asientos ventilados es una gran ventaja en este segmento. A ello se suman elementos cada vez más valorados por los usuarios, como el techo panorámico, climatización automática y una amplia dotación de espacios portaobjetos distribuidos en toda la cabina.

La pantalla multimedia de 12,3 pulgadas concentra gran parte de las funciones del vehículo y es compatible con Apple CarPlay y Android Auto. (Foto: Fernando Roca)

En materia de seguridad, GWM ha apostado por un equipamiento que busca mantenerse a la altura de las exigencias actuales. La Jolion Max incorpora seis airbags y un conjunto de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) que incluyen control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia y cámara de visión 360 grados, entre otros sistemas orientados a incrementar la seguridad activa durante los desplazamientos.

Bajo el capó encontramos un motor turboalimentado de 1,5 litros que desarrolla 141 caballos de fuerza y 210 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de doble embrague de siete velocidades. Sobre el papel, la configuración promete un equilibrio entre desempeño, eficiencia y suavidad de funcionamiento, una combinación especialmente relevante para quienes alternan recorridos urbanos con viajes por carretera.

Si bien alguna crítica se podría centrar en que el Jolion Max es más grande y pesado y, por ende, debería utilizar un motor más grande. Lo cierto es que durante nuestra prueba, el motor nunca percibimos una falta de fuerza para empujar la carrocería. Para ciudad es un vehículo que tiene los suficientes caballos de fuerza, mientras que en carretera la caja DCT actúa rápido para aprovechar la potencia entre cada cambio.

En cuestión de rendimiento, registramos un consumo en ciudad de entre 30 y 38 km/galón, mientras que en carretera alcanzó hasta los 53 km/galón. Esto hace un consumo mixto de 45 km/galón, lo cual es un valor muy bueno para su segmento.

En el andar, el Jolion Max asentúa más su propuesta familiar. La dirección es muy suave al volante en bajas velocidades y un poco más rígida en altas, mientras que la suspensión independiente en ambos ejes está calibrada para cruzar con la mayor estabilldad posibles los rompemuelles y baches.

Durante la prueba en Lima, el comportamiento del Jolion Max se orientó claramente hacia el confort. La suspensión utiliza un esquema McPherson en el eje delantero y viga de torsión en el trasero, una configuración que prioriza la comodidad.

En calles con baches o pistas irregulares, el SUV absorbe bien las imperfecciones del asfalto. Aunque, tal como percibimos en la prueba con el H6 HEV que probamos hace un tiempo, la calibración del sistema es relativamente suave, lo que a veces genera un ligero rebote, especialmente al cruzar los rompemuelles.

Ofrece un habitáculo más amplio que el Jolion original (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En específico, si cruzamos un rompemuelles a 10 km/h en ningún carro notaremos una diferencia considerable, todos lo pasarán sin mucho rebote. Pero si cruzamos a 20 km/h (que no se debería), se puede percibir una diferencia. Algunos con una suspensión orientada a la deportidvidad lo cruzarán si mucho rebote, sacrificando comodidad en el interior porque los ocupantes sentirán una caída seca. Los de suspensión suave, caen de forma más controlada, mejorando la comodidad de los pasajeros. En realidad, todo esto cambia, según la configuración de la elasticidad de los amortiguadores.

Con estas característica, el Haval Jolion Max busca posicionarse como una de las SUV más completas de su categoría, apostando por una mezcla de espacio, tecnología y equipamiento que tradicionalmente se encontraba en segmentos superiores. Sin embargo, más allá de las cifras y la ficha técnica, la verdadera pregunta es cómo se comporta en el uso cotidiano. Y para responderla, llegó el momento de ponerla a prueba.