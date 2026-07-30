Por Fernando Roca Canales

La creciente demanda por SUV cada vez más espaciosos, tecnológicos y versátiles ha llevado a las marcas a evolucionar sus modelos para responder a un público que ya no solo busca un vehículo para desplazarse, sino que valora las aspectos mencionados. En ese escenario aparece el Haval Jolion Max, una propuesta con la que GWM busca ampliar su presencia en uno de los segmentos más competitivos del mercado peruano.

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