Honda actualizó el Civic Type R para 2027 sin cambiar la fórmula que lo convirtió en uno de los deportivos compactos más particulares del mercado. El modelo mantiene el motor turbo de 2,0 litros, 315 hp, 310 lb-pie de torque y una caja manual de seis velocidades como única transmisión disponible.

Los principales cambios están en el comportamiento del vehículo. El frontal incorpora modificaciones para mejorar el flujo de aire hacia el motor, mientras que el nuevo splitter delantero incrementa la carga aerodinámica sobre el eje frontal. La suspensión también fue recalibrada para el modo +R, con el objetivo de mejorar el contacto con el asfalto y reducir los movimientos de la carrocería.

Honda también modificó el pedal de freno para conseguir una respuesta más directa y actualizó el sistema Rev Match, que eleva las revoluciones del motor durante las reducciones de marcha. El objetivo es hacer más precisas las maniobras sin alterar el carácter del deportivo.

En el interior aparecen cambios más orientados al uso diario. El Civic Type R 2027 incorpora asientos delanteros con calefacción, nuevos revestimientos de Ultrasuede, espejo retrovisor electrocrómico y funciones de Google integradas.

El interior del Honda Civic Type R 2027. (Foto: Honda) / Honda

La actualización llega además cuando las opciones con motores de combustión y transmisiones manuales son cada vez menos frecuentes. Honda señala que el Type R continúa siendo el único modelo de su segmento disponible exclusivamente con transmisión manual.

En Estados Unidos, el Civic Type R 2027 comenzará a venderse este mes. Su precio de partida es de US$48.695 según Honda, aunque algunas publicaciones especializadas reportan un precio de lista de US$49.990 con determinados ajustes comerciales.