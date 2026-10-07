El exterior del Honda Civic Type R 2027. (Foto: Honda)
El exterior del Honda Civic Type R 2027. (Foto: Honda)
/ Honda
Por Redacción EC

Honda actualizó el Civic Type R para 2027 sin cambiar la fórmula que lo convirtió en uno de los deportivos compactos más particulares del mercado. El modelo mantiene el motor turbo de 2,0 litros, 315 hp, 310 lb-pie de torque y una caja manual de seis velocidades como única transmisión disponible.

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