La identidad visual de un fabricante no es un elemento estático. A lo largo de los años, diversas marcas han optado por actualizar sus logotipos como parte de un proceso de transformación estratégica, tal como ocurrió con Renault o Kia. En ese contexto, Honda acaba de presentar su nuevo logo, una renovación que va más allá de lo estético y refleja un cambio profundo en la visión de la compañía.

En una industria donde la imagen cumple un rol clave, el diseño de un emblema se convierte en una declaración de intenciones. Por ello, el fabricante japonés dio a conocer una versión actualizada de su icónica “H”, la cual comenzará a utilizarse en sus futuros vehículos eléctricos e híbridos a partir de 2027, marcando así una nueva etapa en su portafolio global.

De manera más amplia, Honda aplicará esta identidad visual renovada en todas sus actividades corporativas. Según explicó la marca en un comunicado oficial, el nuevo logotipo “representa el especial énfasis en la electrificación y las tecnologías inteligentes, con un claro valor añadido para los clientes”, alineándose con la estrategia de transición hacia una movilidad más sostenible.

Además del nuevo logo, Honda anunció planes para lanzar diferentes modelos híbridos entre 2027 y 2030, reforzando su apuesta por la electrificación y por un portafolio diverso. (Foto: Honda) / Honda

Un logotipo que apareció en 1963

El icónico logotipo “H” de Honda es un hecho histórico. De hecho, hay que remontarse a 1963 para encontrar los orígenes de este diseño ahora legendario. Desde su lanzamiento, el fabricante japonés ha realizado varias modificaciones menores, pero su símbolo principal se ha mantenido inalterado. Como recordatorio, consta de dos manos extendidas que representan el compromiso de Honda de proporcionar movilidad a la población mundial y, al mismo tiempo, satisfacer las necesidades globales.

La última versión se presentó en el CES 2025 de Las Vegas, como parte de la presentación de la próxima generación de vehículos eléctricos.

Vale la pena recordar que el logotipo de Honda data de 1963 y fue revisado en 1969 y 1981. También se realizó un ligero retoque en 2001.

Según Honda, próximamente entrarán en producción dos modelos: el sedán 0 y el SUV 0. Este último está previsto incluso para el primer semestre de 2026. Sin embargo, el nuevo logotipo no aparecerá en los futuros vehículos de la marca hasta 2027. Esta pequeña novedad demuestra la transición hacia una electrificación gradual de la gama.