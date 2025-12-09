El mercado automotor peruano está cambiando: ¿por qué los autos seminuevos tomarán el control en los próximos años?

Este cambio responde a un nuevo perfil del consumidor peruano, que busca opciones accesibles, con financiamiento flexible y procesos ágiles. “El auto usado se ha convertido en la herramienta de trabajo del taxista, la solución logística de la pequeña empresa y la alternativa racional de movilidad para la clase media”, señaló Mariano Nejamkis, gerente general de NeoAuto.

Tendencias del mercado

De acuerdo con los datos de NeoAuto, las búsquedas de SUV crecieron un 10 % en el último año, confirmando la preferencia del consumidor por vehículos familiares y de mayor tamaño. El 46 % de los autos buscados está en el rango de precios de US$10.000 a US$ 20.000, mientras que los vehículos de más de US$50.000 muestran un crecimiento moderado, con una tendencia ascendente en segmentos premium (+3.9 %). Las marcas japonesas y coreanas (Toyota, Hyundai, Kia y Nissan) concentran más del 35 % del stock de usados, pero las marcas chinas ya alcanzan el 7 %, más del doble que hace tres años.

Más SUV, más mujeres, más eléctricos

El mercado también refleja un crecimiento sostenido en la electromovilidad: la participación de vehículos híbridos y eléctricos pasó de menos del 1 % en 2021 al 3 % en 2025, con Toyota, Volvo y Audi liderando el segmento. Otro dato relevante es el cambio en el perfil del comprador: la participación femenina en las búsquedas ha crecido de forma sostenida, alcanzando una distribución mucho más equilibrada frente al escenario prepandemia, cuando más del 75 % del tráfico provenía de hombres. Asimismo, el mercado se descentraliza: Lima representa hoy el 70 % de la audiencia, frente a más del 80 % antes de la pandemia, mientras Arequipa y Trujillo emergen como polos automotores clave.

Los autos seminuevos se consolidan como el nuevo motor del mercado automotriz peruano. (Foto: Neoauto) / Neoauto

El futuro de los seminuevos en el Perú

En un contexto económico que empieza a mostrar señales de recuperación y con un parque automotor cada vez más envejecido, diversos actores del ecosistema automotor coincidieron en que el mercado de vehículos seminuevos tiene ante sí una ventana de oportunidades sin precedentes. Así quedó demostrado durante un conversatorio moderado por Manuel Pinzás, gerente comercial de Santander Consumer, donde se analizaron los factores que impulsarán este sector en los próximos 12 a 24 meses y el rol que deberán asumir concesionarios, aseguradoras, plataformas y entidades financieras.

Precio, crédito y formalización: los motores del crecimiento

Para Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos de la AAP, el comportamiento del consumidor será determinante. Señala que el diferencial de precios entre un vehículo nuevo y uno seminuevo seguirá siendo un incentivo clave: “Los precios de los seminuevos, al ser menores, van a jugar un papel importante en la decisión de compra”, afirmó.

Morisaki añadió que otro factor será la facilidad de acceso al crédito, impulsada por una mayor formalización del mercado a través de concesionarios y plataformas profesionales. “Si logramos que más operaciones se realicen en el mercado formal, habrá más acceso al financiamiento y una reducción del riesgo para los bancos”, indicó.

A ello sumó un punto crítico: la renovación natural del parque automotor peruano. Según explicó, gran parte del parque tiene más de 14 años, e incluso circulan vehículos de 30 o 35 años de antigüedad. Esto generará una demanda constante por unidades mejor conservadas.

El dinamismo en provincias y la seguridad son factores claves

Desde la perspectiva del sector asegurador, Giancarlo Díaz, representante de Rímac Seguros, destacó el dinamismo que están mostrando las marcas chinas, especialmente en provincias, lo cual impactará directamente en el flujo del mercado de seminuevos. “Las marcas chinas están avanzando con fuerza en provincias y debemos aprovechar juntos esa tendencia”, sostuvo.

Díaz también subrayó que el contexto de seguridad ciudadana está modificando el comportamiento de los usuarios y elevando la relevancia de contar con un seguro adecuado. “La cultura de seguros debe fortalecerse y la industria debe ofrecer más valor al cliente en este aspecto”, remarcó.

Entendiendo al consumidor

Para Camilo García, gerente de BPO Perú, el verdadero océano azul para los concesionarios y sus aliados está en entender al consumidor. “La gran oportunidad está en conocer al cliente: entender por qué prefiere hacer la transferencia fuera del concesionario. No es precio, es cultura”, enfatizó.

García también advirtió que el financiamiento no es una barrera, pues muchos clientes toman créditos más costosos, como los de libre inversión, antes que optar por un crédito vehicular. Su propuesta es clara: capacitación avanzada y herramientas tecnológicas que permitan empoderar a las fuerzas de venta.

“La inteligencia artificial ya permite crear gestores de conocimiento que preparan mejor a los vendedores. Hay que darles herramientas para estar en el momento de verdad con el cliente”, detalló.

Happy satisfied customer just bought a brand new car at vehicle dealership.La AAP espera que las ventas de autos seminuevos se incremente a través de las concesionarias. Foto: Freepick

Cambios en el mercado

Un enfoque más práctico fue planteado por Walter Brandt, gerente de MDA, quien explicó que la globalización ha transformado la lógica del consumo. Hoy, los usuarios no compran lo que desean, sino lo que pueden pagar mensualmente.

“No se preocupen por lo que la gente quiere, preocúpense por lo que la gente puede. Tratar de vender algo que el cliente no puede pagar solo genera problemas”, afirmó con contundencia. Brandt añadió que el reto para la industria es identificar la capacidad de compra real del cliente y acompañarlo desde esa base.

“Es digno comprar un auto chino o un auto alemán, lo importante es vender el auto adecuado para cada persona”, subrayó. Además, advirtió sobre un desafío que ya golpea a mercados más desarrollados: el costo del mantenimiento de los vehículos modernos.

“Hoy nadie está preparado para el impacto que tendrán los autos eléctricos e híbridos en los costos de servicio. El cliente puede pagar la cuota, pero no siempre el mantenimiento”, alertó.

Conclusiones

El conversatorio concluyó con la certeza de que la industria automotriz peruana enfrenta el desafío de profesionalizarse y articularse para aprovechar un momento clave. El precio competitivo de los seminuevos, el acceso al financiamiento, la tecnología, la data compartida, la seguridad ciudadana y el crecimiento de las marcas chinas están creando el escenario perfecto para un despegue del sector.

Sin embargo, también será fundamental comprender las capacidades reales de los consumidores, prepararse para los nuevos costos de mantenimiento y formar equipos altamente capacitados. Si la industria decide avanzar unida, coincidieron los panelistas, el mercado de seminuevos podría convertirse en uno de los principales impulsores del sector automotor peruano en los próximos años.