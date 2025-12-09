De acuerdo al seminario organizado por Neoauto, se venden tres vehículos seminuevos por cada vehículo nuevo. (Foto: Difusión)
De acuerdo al seminario organizado por Neoauto, se venden tres vehículos seminuevos por cada vehículo nuevo. (Foto: Difusión)
Fernando Roca Canales
Fernando Roca Canales

El mercado automotor peruano está cambiando: ¿por qué los autos seminuevos tomarán el control en los próximos años?
El mercado automotor peruano vive una transformación silenciosa: los vehículos seminuevos y usados están dejando de ser una alternativa para convertirse en el eje central de la movilidad en el país. Según cifras de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), al cierre de agosto de 2025 se habían transferido más de 360.000 vehículos livianos, frente a menos de 120.000 autos nuevos. En otras palabras, por cada auto nuevo vendido, se transfieren tres usados.

