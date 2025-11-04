¿Por qué muchos conductores quedan varados en rutas arenosas? Un experto revela cómo evitarlo

Escucha la noticia
¿Por qué muchos conductores quedan varados en rutas arenosas? Un experto revela cómo evitarloResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Las rutas todoterreno vienen ganando popularidad entre los conductores peruanos. Las playas habilitadas, las rutas desérticas del sur y los senderos de tierra en zonas rurales se han convertido en destinos recurrentes para quienes buscan adrenalina y conocer su propio vehículo. Pero esa misma popularidad ha sacado a la luz una realidad preocupante y es la falta de conocimientos técnicos básicos para enfrentar caminos arenosos o superficies sueltas. La consecuencia habitual suele ser la misma: vehículos enterrados, daños mecánicos costosos o situaciones de riesgo innecesarias.