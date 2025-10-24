Manejamos el Lexus NX350h: es como un Toyota RAV4, pero con 240 hp y un interior más lujoso

Dado que Lexus busca fortalecer su portafolio de vehículos híbridos en el Perú, el NX350 solo se ofrece en su variante híbrida. No obstante, en otros países y regiones también se comercializa una versión a gasolina.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

En cuanto al precio, esta única versión híbrida del NX350 se ofrece desde US$71.990. Este valor es similar al de sus competidores, tales como el Volvo XC60, Audi Q5 y BMW X3.

Respecto a sus dimensiones, tal como se mencionó anteriormente, este modelo utiliza la plataforma global del grupo Toyota denominada TNGA-K, la misma que comparte con el Toyota RAV4. En ese sentido, mide 4.660 mm de largo, 1.865 mm de ancho y 1.670 mm de alto. La distancia entre ejes es de 2.690 mm y la distancia libre al suelo, de 195 mm. El peso bruto alcanza los 2.380 kg.

Vista frontal del NX350h: la parrilla “nudo de corbata” y líneas marcadas reflejan su inspiración artesanal. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Tienen dimensiones similares, pero desde el aspecto estético la experiencia es otra. El RAV4 es un SUV generalista, mientras que el NX350h está orientado a atraer a un público más joven y consciente del diseño. A simple vista se nota la mano de los takumis, o maestros artesanos japoneses, quienes introdujeron líneas de carácter nítidas en el NX350h. Esto se aprecia en toda la carrocería, especialmente en el diseño frontal. La parrilla tiene forma de nudo de corbata y, a diferencia de la versión anterior, presenta proporciones más grandes y contornos más definidos.

Perfil lateral del vehículo, que muestra sus trazos fluidos y marco cromado de lunas, apuntado a un público más joven. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

El Lexus NX 350h Luxury viene con aros de 20 pulgadas, lo que le otorga un estilo mejorado y una conducción más ágil. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Por el lateral, los trazos de diseño lucen fluidos, mientras que la zaga destaca por las luces unidas visualmente. En general, el diseño de este Lexus sigue el concepto Elfiniss, inspirado en la hospitalidad japonesa (Omotenashi). Sin duda, este diseño más arriesgado apunta a un público joven, mientras que las gamas RX o LX, dirigidas a ejecutivos, mantienen líneas más prudentes.

La estructura de la NX optimiza el flujo de aire por encima y por debajo de la carrocería, lo que mejora la estabilidad de manejo a altas velocidades. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

El equipamiento exterior debía ser de lujo para estar a la altura de su segmento. Todo el sistema de iluminación es LED, desde los faros delanteros hasta las luces neblineras, incluyendo la tercera luz de freno. Los espejos laterales incorporan luces direccionales, desempañador, asistente de reversa y abatimiento eléctrico. La apertura del maletero es automática, mientras que el sunroof integra un sistema de antiatrapamiento.

En el interior, la experiencia de lujo es aún más evidente. Al abrir las puertas con el sistema Smart Entry, se perciben materiales suaves al tacto, revestimientos elegantes y una armoniosa integración entre componentes. Todo transmite solidez y buena durabilidad. De hecho, los vehículos Lexus se caracterizan por su excelente envejecimiento: hay unidades con más de diez años que aún conservan interiores casi impecables.

Interior del habitáculo al ingresar: materiales suaves al tacto, sistema Smart Entry y ambiente de lujo inmediato. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Apenas se abre la puerta, el sistema de bienvenida activa la función que desplaza el asiento del conductor hacia atrás, permitiendo ingresar cómodamente sin golpear las rodillas con el volante. Al tomar posición, se percibe la espuma suave y acolchonada del asiento, ideal para trayectos largos. Los asientos, de estilo tipo butaca, están tapizados en cuero y cuentan con ajuste eléctrico, memoria, regulación de altura, apoyo lumbar y reposacabezas desmontable. Además, los delanteros son ventilados y calefactados, y los traseros también ofrecen calefacción.

Consola central: pantalla táctil de 14″, mandos de modos de manejo y perillas físicas que equilibran tecnología y usabilidad. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

El volante está revestido en cuero y permite ajuste manual en altura y profundidad. Incluye mandos multifunción que, aunque podrían ser más intuitivos, resultan fáciles de usar para quienes ya conocen la marca. En cambio, la pantalla táctil central de 14” es más sencilla e intuitiva, además de moderna. Permite conectar el celular y activar Android Auto, que funciona con fluidez.

En su interior ofrece materiales elegantes como el piano black. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Afortunadamente, Lexus entendió la importancia de conservar los mandos físicos. Si bien la digitalización es tendencia, algunos controles esenciales deben mantenerse a la mano. Por ello, el NX350h conserva perillas para regular la temperatura del climatizador y el volumen del audio. También se agradece la clásica palanca de cambios. En la consola central destacan los portavasos, el freno de mano eléctrico, el sistema Auto Hold, el cargador inalámbrico, el botón del modo EV y los puertos USB tipo A y C, además de un amplio compartimiento para objetos.

Segunda fila de asientos: diseño amplio, túnel bajo, salidas de aire acondicionado, calefacción de asientos y puertas forradas de alta calidad. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

En cuanto al espacio interior, es ligeramente más compacto que el RAV4, pese a usar la misma plataforma. Aunque las dimensiones son parecidas, el NX350h sacrifica algunos centímetros debido a su capó más alargado, mientras que el RAV4 prioriza la funcionalidad sobre la estética. Aun así, este SUV de lujo ofrece buena habitabilidad para cinco adultos de contextura promedio. Las plazas traseras son cómodas, con materiales suaves, salidas de aire acondicionado y un túnel de transmisión casi inexistente.

Maletero eléctrico abierto: capacidad de 549 litros, con asiento abatible 60/40 y detalles de lujo en los acabados. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

El diseño más compacto también se refleja en el maletero. Según la ficha técnica, el RAV4 ofrece 733 litros, mientras que el NX350h se queda en 549 litros. Considerando su enfoque hacia un público joven, la capacidad sigue siendo adecuada, incluso suficiente para transportar un coche de bebé.

Vista del motor híbrido y área técnica: el sistema combina un motor 2.5 l Atkinson con motores eléctricos para entregar 240 hp y 324 Nm de torque. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

El sistema híbrido del Lexus NX350h combina un motor a gasolina de 2.5 litros con ciclo Atkinson y dos propulsores eléctricos, alcanzando un total de 240 hp y 324 nm de torque. El motor térmico, por sí solo, genera 188 hp y destaca por su eficiencia del 41%, una cifra notable para su segmento. La transmisión ECVT administra la potencia de manera suave y progresiva. Además, esta versión AWD ofrece mejor respuesta en terrenos complicados y mayor estabilidad en curvas rápidas.En ciudad, permite desplazamientos en modo totalmente eléctrico, sin ruido ni vibraciones, mientras que en carretera combina potencia y eficiencia, con consumos de hasta 16 km/l, según la marca. Durante nuestra prueba, obtuvimos un promedio de 13 km/l, equivalente a casi 50 km por galón.

Volante revestido en cuero con controles multifunción y cuadro de instrumentos digital de 7″: sofisticación al volante. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Al volante, el Lexus NX350h deja una impresión muy positiva: combina lujo, refinamiento y un sistema híbrido perfectamente integrado. Su suspensión McPherson delantera y multibrazo trasera ofrece un manejo cómodo y estable. En materia de seguridad, incorpora siete airbags, ABS, control de tracción y estabilidad, además de asistencias avanzadas como frenado precolisión con detección de peatones y ciclistas, alerta y centrado de carril, y monitoreo de punto ciego.