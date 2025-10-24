Fernando Roca Canales
Fernando Roca Canales

Manejamos el Lexus NX350h: es como un Toyota RAV4, pero con 240 hp y un interior más lujoso
Años después del lanzamiento de la línea RX, durante los años 2000, Lexus se dio cuenta de que necesitaba modelos más compactos para los mercados fuera de Estados Unidos. Es así que, en 2014, llegó la línea NX y modelos como el 350. Hoy, 11 años después, este modelo no solo ha ganado presencia a nivel mundial, sino que también ha adoptado lo último en tecnología, integrando versiones híbridas.

