Toyota ha dado un paso estratégico en su organización corporativa con el anuncio de que Century dejará de ser simplemente una denominación de modelo de lujo para convertirse en una marca plenamente autónoma y posicionada por encima de Lexus en su jerarquía. Según declaraciones de su presidente, Akio Toyoda, esta decisión apunta a redefinir su oferta premium y otorgar mayor libertad creativa a Lexus.

Hasta ahora, Century había representado siempre el tope de lujo dentro de Japón: sedanes y vehículos ceremoniales usados por ejecutivos y gobiernos. Toyota comenzó a comercializarlo desde 1967, incluso antes del nacimiento de Lexus, y lanzó una versión SUV en 2023 para ampliar su línea.

Con su conversión a marca independiente, la estrategia se acelera: Toyota exhibió un prototipo tipo coupé que anticipa el rostro estético y aspiracional de Century, el cual será revelado oficialmente durante el próximo Japan Mobility Show en Tokio.

Según Simon Humphries, director de marca de Toyota, separar a Century del paraguas tradicional permitirá a Lexus asumir riesgos creativos, centrarse en innovación disruptiva, mientras que Century se encargará del “mercado superior”, apostando por exclusividad y refinamiento extremo.

Así será la nueva filosofía de diseño en la nueva era global de Century. (Foto: Toyota) / Toyota

Toyoda explicó que Lexus había sido tratado como un “hijo mayor” dentro del grupo, obligado a mantener estándares muy rígidos que limitaban su flexibilidad. Ahora, con Century como nuevo tope, Lexus podrá actuar con una agenda más audaz.

Dentro de Toyota se considera que esta reingeniería de marcas no es solo un cambio nominal, sino una redefinición de su estrategia global de lujo. Al fijar a Century como referente absoluto, la empresa busca competir con firmas de ultra lujo como Rolls-Royce o Bentley, elevando sus vehículos a una dimensión de arte, manufactura artesanal y exaltación del estatus más allá del mero rendimiento.

El prototipo coupé que se ha anticipado adelanta líneas sobrias, proporciones elegantes y una identidad visual que mezcla tradición con soluciones modernas. Tal modelo anticipa hacia dónde se dirige la marca, mostrando que Century no será una simple etiqueta de lujo, sino un laboratorio de innovación estética y técnica.

En resumen, Toyota busca reposicionar su oferta de lujo: Lexus se libera para explorar vías más arriesgadas, mientras Century asume el rol de marca máxima, enfocada en clientes que exigen lo más exclusivo y selecto. El movimiento redefine la jerarquía interna y marca el inicio de una nueva era para el segmento premium de Toyota.