Es uno de los carros híbridos más baratos del Perú, rinde 65 km/g y tiene cámara 360°: manejamos el Changan CS55 Plus IDD
Cuando pensamos en autos con precios asequibles, casi siempre los modelos chinos son la respuesta. Pero ya no se trata de que sean “pura pantallita”, como dirían sus detractores. En los últimos 20 años, estas marcas han evolucionado y hoy se posicionan casi a la par de las tradicionales, manteniendo márgenes de precio mucho más bajos. Esto mismo ocurre con el Changan CS55 Plus IDD, que se ofrece a US$25.990, mientras que su competidor directo japonés cuesta US$31.990. Para conocerlo mejor, lo probamos y te contamos nuestras más sinceras sensaciones al volante.

