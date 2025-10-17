Es uno de los carros híbridos más baratos del Perú, rinde 65 km/g y tiene cámara 360°: manejamos el Changan CS55 Plus IDD

Destacamos el precio porque, siendo honestos, quien compra un carro híbrido por menos de US$40.000 no lo hace para “salvar el planeta”, emitiendo menos gases, sino, mayoritariamente, para gastar menos combustible y ahorrar.

Con 4.539 mm de largo, 1.865 mm de ancho y 1.680 mm de alto, el CS55 Plus IDD es un SUV compacto del segmento B. Su rival chino más directo es el Haval Jolion híbrido, mientras que entre las marcas tradicionales, el Toyota Corolla Cross HEV sería el más cercano. Aunque existen otros competidores en el mercado peruano, no tienen la misma popularidad. Al no ser un segmento tan poblado, este SUV de Changan tiene argumentos sólidos para ganar espacio en el futuro cercano.

Desde nuestra perspectiva, los vehículos de este segmento, incluyendo al Changan, ofrecen las dimensiones ideales para el tráfico urbano y una buena comodidad general. Son lo suficientemente grandes para llevar a cinco pasajeros y una maletera cargada, pero lo bastante compactos para moverse con agilidad en horas punta.

Vista lateral que resalta la silueta de SUV compacto con rines de 19 pulgadas. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Parte trasera elegante con diseño aerodinámico y líneas modernas. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En cuanto al diseño exterior, mantiene la silueta del CS55 a combustión, aunque sin parrilla ni las franjas rojas laterales.Su nuevo logo, formado por un círculo interior y dos bastones exteriores, llamó la atención de los peatones durante nuestras pruebas en Lima. Seguramente muchos se preguntaban qué marca era. La respuesta involucra al Grupo Changan, que ahora integra varias submarcas: Deepal, NEVO y Changan, entre otras. Deepal es la división premium de nuevas tecnologías; NEVO, la línea económica de vehículos electrificados; y Changan, la marca principal. El grupo comercializa modelos de NEVO dentro del catálogo de Changan en países donde aquella aún no tiene presencia —como Perú o Chile—. En los mercados donde sí opera, este modelo se conoce como NEVO Q05.

El CS55 Plus IDD destaca por su equipamiento exterior: luces full LED, apertura eléctrica de maletera, sunroof panorámico, espejos laterales plegables eléctricamente, encendido a distancia y un sistema de cámaras 360° HD, que funciona correctamente incluso con poca luz. Monta neumáticos Chaoyang 225/55R19 sobre aros de aleación de 19”. La distancia entre ejes es de 2.656 mm y el despeje al suelo, de 190 mm. Durante nuestras pruebas, no tuvimos problemas al superar rompemuelles o baches profundos.

Logo distintivo del grupo Changan: círculo interior y dos bastones exteriores. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Al ingresar al interior, se nota la influencia de la alianza entre Changan y Peugeot. Los diseños chinos ya eran buenos, pero mejoraron tras colaboraciones como la del Peugeot Landtrek y el Changan Hunter. El CS55 Plus IDD comparte elementos con el i-Cockpit francés: volante pequeño y ovalado, clúster digital elevado y una posición de conducción con excelente visibilidad. Sin embargo, la botonería, la pantalla táctil de 12,3” y la consola central mantienen un diseño propio de Changan, con algunos rasgos heredados de Deepal.

Interior con tapicería bicolor en ecocuero, transmitiendo elegancia y confort. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Su equipamiento incluye asientos eléctricos, cargador inalámbrico, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, botón de encendido, volante regulable en altura y profundidad, y asientos tapizados en ecocuero bicolor. En conjunto, ofrece una cabina bien equipada y funcional, con múltiples espacios portaobjetos, ideal para uso familiar. Los materiales se sienten resistentes y de buena calidad.

Las plazas traseras tienen salidas de aire acondicionado y reposacodos. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Midiendo 1,72 m, ingresamos sin problemas de espacio en el asiento central de las plazas traseras. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

La pantalla táctil tiene buena velocidad de respuesta, colores contrastantes y no se recalienta. Sin embargo, repite un problema visto en el Deepal S07: demasiados clics para acceder a funciones clave, como los modos y estilos de manejo.

En cuanto a la conducción, el SUV se mueve con agilidad. No se percibe falto de fuerza al partir desde cero.El sistema combina un motor a gasolina de 1.5 litros (105 hp / 133 nm) con un motor eléctrico (212 hp / 330 nm), logrando 317 hp y 463 nm combinados. Según la ficha técnica, acelera de 0 a 100 km/h en 7,3 segundos, gracias a su transmisión DHT (Dedicated Hybrid Transmission).

Motor combinado híbrido con una potencia total de 317 hp / 463 Nm. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

La aceleración es potente, aunque los más de 300 hp se entregan de forma progresiva. No esperes el empuje agresivo de un Mercedes-AMG o un BMW M Competition con potencia similar; aquí la entrega está calibrada para eficiencia.El CS55 Plus IDD ofrece modo 100% eléctrico (hasta 120 km), modo híbrido y modo de rango extendido (REEV).

En el modo híbrido, inicia con energía eléctrica y, cuando se requiere más potencia, el motor a gasolina actúa como generador o fuente directa de energía. Por ello, los 317 hp se perciben plenamente solo cuando el sistema demanda más empuje.

Cluster digital de 10". (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Más allá de ser un punto desfavorable, hay que regresar a lo que mencionamos inicialmente. A los usuarios de este segmento de precios, les interesa tener buenas prestaciones, pero manteniendo un consumo de combustible bajo. En efecto, este carro te permitirá eso, ya que durante nuestra prueba conseguimos hasta 65 km/galón en ciudad. Teniendo en cuenta su tanque de 51 litros, este vehículo rinde hasta 850 km de autonomía real. La marca anuncia 1.050 km, por lo que en esta prueba registramos una efectividad de 80%.

Seguramente, podría rendir un poco más, pero eso será en condiciones ideales o laboratorio. En la práctica, casi nadie maneja apretando el acelerador con la “punta del pie”, así que 850 km es un resultado realista. Comparado con el CS55 a combustión, esta versión híbrida REEV rinde 300 km más por tanqueada.

La dirección electroasistida brinda suavidad y precisión, los frenos de disco en las cuatro ruedas responden bien, y la suspensión independiente ofrece un comportamiento correcto, absorbiendo baches con eficiencia. A bajas velocidades es cómoda, aunque sobre los 100 km/h se percibe cierto balanceo lateral, lo que sugiere una configuración algo blanda.

Cámara de visión 360° HD: útil para maniobras en espacios ajustados. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En seguridad, incorpora ADAS (frenado autónomo de emergencia, alerta de cambio de carril, asistente de ascenso y descenso, advertencia de apertura de puertas), además de seis airbags, frenos ABS y EBD.Sin duda, es mejor tener más alertas que sufrir un accidente en el caótico tránsito limeño.

Frente a sus rivales

Cuando manejamos el Toyota Corolla Cross HEV, también obtuvimos un consumo de 65 km/galón en ciudad y 80 km/galón en carretera, mientras que el Jolion HEV todavía no lo hemos probado. No obstante, algunas pruebas, como la de Autocosmos, reportan hasta 82 km/galón en ciudad.

El maletero tiene 375 litros de capacidad. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Lo que sí podemos afirmar es que la carrocería del Changan es ligeramente más amplia que la de sus rivales, ofreciendo mayor espacio tanto para los pasajeros como para el maletero. Tiene un espíritu más familiar y se posiciona en un punto intermedio de precio dentro de su segmento híbrido: el Jolion cuesta US$23.990, el Changan CS55 Plus IDD se ofrece a US$26.990 y el Corolla Cross, a US$31.990.