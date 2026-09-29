El cambio no es solo tecnológico, sino también estratégico. Rusia está utilizando estos drones a reacción en ataques combinados con misiles de largo alcance y drones convencionales, en una campaña que busca poner a prueba las disminuidas defensas aéreas ucranianas, golpear infraestructura de alto valor y alterar la vida cotidiana en ciudades como Kiev.

De acuerdo con un análisis del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), el objetivo de Putin sería aumentar la presión sobre Ucrania durante el invierno para forzarla a rendirse.

Expertos de Ucrania transportan el motor de un dron en el lugar de un ataque ruso contra una cafetería en una zona residencial de Kiev, el 28 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO).

Incendio en el edificio de la Academia de Ciencias de Ucrania, alcanzado por un dron ruso en el centro de Kiev el 28 de septiembre de 2026. (Foto: Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania / AFP). / HANDOUT

El ISW remarca que esta estrategia rusa es costosa, por lo que no podría ser indefinida. Debido a ello, Putin apostaría a que la capitulación ucraniana tendría que ser antes de que termine este invierno, algo que evitaría que Rusia tenga que asumir mayores costos o recurrir a una nueva movilización de tropas en el frente.

Solo en Kiev, con sus drones a reacción Rusia ha golpeado en los últimos días la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, un centro médico privado, oficinas y edificios empresariales, la fábrica farmacéutica Darnytsia, un edificio residencial de 16 pisos, un edificio comercial y el edificio administrativo del Consejo Superior de Justicia de Ucrania.

Los bomberos están extinguiendo un incendio provocado por el impacto de un dron ruso contra la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, en Kiev, el 28 de septiembre de 2026. (Virginie Nguyen Hoang / Hans Lucas via AFP). / VIRGINIE NGUYEN HOANG

¿Cómo son los drones Geran?

Motor a reacción de un dron que atacó una gasolinera en el distrito Holosiivskyi de Kiev, Ucrania, el 15 de septiembre de 2026. (Foto de Oleksandr Gusev/NurPhoto vía AFP). / OLEKSANDR GUSEV

Los Geran tienen su origen en los drones Shahed de fabricación iraní que Teherán suministró a Rusia tras el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en febrero del 2022.

Rusia comenzó posteriormente a producirlos bajo su propia denominación, Geran, y a introducir modificaciones, hasta desarrollar nuevas versiones como los Geran-3, Geran-4 y Geran-5, estos últimos propulsados a reacción.

Los primeros Shahed utilizados masivamente por Rusia eran drones relativamente lentos, impulsados por un motor de pistón y una hélice. Las nuevas versiones Geran incorporan motores a reacción, como los de un avión, lo que les permite alcanzar velocidades mucho mayores.

Para Ucrania, esto significa menos tiempo para detectarlos, seguirlos y derribarlos.

La velocidad convierte a los Geran a reacción en una herramienta especialmente útil para saturar las defensas aéreas cuando Rusia los lanza junto con otras oleadas de drones convencionales y misiles.

En cuanto a su poder, la inteligencia ucraniana determinó que el Geran-3 puede transportar una ojiva de entre 50 y 90 kilos, según la variante, y emplear diferentes tipos de ojivas, entre ellas de alto explosivo, fragmentación y termobáricas.

El Geran-4 puede transportar ojivas de 50 kilos, incluidas cargas de alto explosivo, fragmentación y termobáricas, aunque también se ha documentado una versión ampliada de hasta 90 kilos.

En el caso del Geran-5, la carga alcanza aproximadamente los 90 kilos.

Según el ISW, Ucrania ya está desarrollando drones interceptores capaces de derribar los Geran. Además, el presidente Volodymyr Zelensky ha asegurado que sus fuerzas de defensa han interceptado alrededor del 55% de los drones propulsados a reacción lanzados en setiembre.

El ejército ucraniano informó a la BBC que Rusia pasó de lanzar 350 drones a reacción en junio a 1.600 en julio y 2.800 en agosto. La escalada continuó en setiembre: según Zelensky, solo entre el 1 y el 26 de este mes fueron lanzados más de 2.730 de estos aparatos contra Ucrania.

"Putin busca que los ucranianos se rindan, pero no va a ocurrir”

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una reunión con miembros del gobierno por videoconferencia en Moscú el 23 de septiembre de 2026. (Foto de Vyacheslav PROKOFYEV / AFP). / VYACHESLAV PROKOFYEV

Para el analista internacional Francisco Belaunde Matossian, la nueva campaña de ataques rusos busca provocar un quiebre en Ucrania, pero difícilmente conseguirá que el país acepte una rendición, porque Kiev mantiene capacidad para responder.

“Es una estrategia que busca que los ucranianos se rindan, pero eso no va a ocurrir. Ucrania también está atacando objetivos militares y sectores estratégicos de la economía rusa, particularmente vinculados con el petróleo y los combustibles, mientras que en el frente sus fuerzas han conseguido avances en algunos sectores”, sostiene Belaunde.

El analista recuerda un antecedente en el que una campaña de bombardeos contribuyó a forzar la capitulación de un adversario: la intervención aérea de la OTAN contra Yugoslavia durante la guerra de Kosovo. Sin embargo, considera que la comparación tiene límites importantes. “En el caso de Ucrania, están luchando por mantener su independencia, una rendición implicaría prácticamente la desaparición del país”.

Personas escapando del incendio en un edificio de la Academia de Ciencias de Ucrania, alcanzado por un dron ruso en el centro de Kiev el 28 de septiembre de 2026. (Foto: Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania / AFP). / HANDOUT

Belaunde sí cree que la campaña rusa puede generar efectos importantes, aunque distintos de una capitulación. Entre ellos menciona el deterioro de la economía, la presión psicológica sobre la población y una eventual salida de más ucranianos del país.

“Va a haber gente angustiada en Ucrania, tal vez muchos salgan de Ucrania y, por supuesto, la economía ucraniana se verá muy afectada”, explica.

Pero el analista subraya que Ucrania no está indefensa. “Los ucranianos saben que también están haciendo pagar a Rusia un precio altísimo”, afirma. Cree que será determinante el desarrollo de nuevos sistemas de defensa e intercepción de drones a reacción.

El costo para Rusia también aumenta

Un incendio en el centro médico de Dobrobut tras un ataque aéreo ruso contra Kiev el 28 de septiembre de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Sergei SUPINSKY / AFP). / SERGEI SUPINSKY

Para Belaunde, la campaña aérea tampoco elimina el problema central que enfrenta Moscú en el campo de batalla. Si la estrategia no consigue quebrar la resistencia ucraniana durante el invierno, Rusia podría volver a intensificar la presión terrestre, incluida una eventual ampliación de su movilización militar.

El analista advierte que Rusia también enfrenta una creciente presión económica por el costo de la guerra y el elevado gasto militar previsto para el próximo año. Sostiene que habrá que observar cómo ese desgaste afecta al interior del país y, eventualmente, a los sectores cercanos al poder de Vladimir Putin.

La nueva ofensiva también tiene una dimensión diplomática. Belaunde manifiesta que la intensificación de los ataques dificulta las perspectivas de una negociación de paz impulsada por el presidente de Estados Unidos Donald Trump.

“Las posibilidades de paz en estos momentos las veo muy lejanas. Las imágenes de destrucción que generan los ataques pueden aumentar la incomodidad dentro de Estados Unidos y reforzar la percepción de que Putin no está dispuesto a avanzar hacia un acuerdo de paz que implique concesiones sustanciales”, advierte.