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Resumen

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Expertos de Ucrania transportan el motor de un dron Geran recuperado del lugar de un ataque de Rusia contra una cafetería en una zona residencial de Kiev, el 28 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO).
Expertos de Ucrania transportan el motor de un dron Geran recuperado del lugar de un ataque de Rusia contra una cafetería en una zona residencial de Kiev, el 28 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO).
/ SERGEY DOLZHENKO
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Ya no esperan a la noche. Los nuevos drones a reacción de Rusia están irrumpiendo también en el día en las ciudades ucranianas, incluso en zonas céntricas de Kiev que durante buena parte de la guerra fueron consideradas relativamente seguras. Los Geran, más rápidos y difíciles de interceptar que los drones Shahed utilizados anteriormente, se han convertido en una pieza clave de la nueva campaña aérea de Moscú. ¿Cómo son estos drones, qué los hace diferentes y qué busca Vladimir Putin al utilizarlos cada vez en mayor número y frecuencia contra Ucrania?

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