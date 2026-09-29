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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Eloina Rodríguez Gómez, interviene durante el debate general del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el 23 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/SARAH YENESEL
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Eloina Rodríguez Gómez, interviene durante el debate general del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el 23 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/SARAH YENESEL
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó al Parlamento una reforma parcial de la ‘Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia’, publicada en 2017 y criticada por la mayor coalición opositora como parte de un “marco legal represivo” y usada, según organizaciones no gubernamentales, para perseguir a periodistas y violar la libertad de expresión.

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