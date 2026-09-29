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Delcy y el silencio de la derecha

“Si el régimen chavista se sigue legitimando, los ciudadanos del resto de la región también tomarán nota si sus líderes permiten tal hipocresía”.

    Ian Vásquez
    Por

    Vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute

    icono te lo cuento
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    Delcy Rodríguez y Donald Trump se reunieron en la pasada Asamblea General de la ONU en Nueva York.
    Delcy Rodríguez y Donald Trump se reunieron en la pasada Asamblea General de la ONU en Nueva York.

    Para América Latina, la Asamblea anual de las Naciones Unidas la semana pasada fue una desgracia. La reunión entre la dictadora venezolana Delcy Rodríguez y el presidente Donald Trump, ambos sonrientes, produjo la imagen sobresaliente del encuentro internacional.

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