Atención si vas por el Centro de Lima: conoce los cierres y desvíos por el Señor de los Milagros | Foto: Andina
Atención si vas por el Centro de Lima: conoce los cierres y desvíos por el Señor de los Milagros | Foto: Andina
Por José Templo

Los recorridos del Señor de los Milagros volverán a generar modificaciones en el tránsito vehicular de Lima durante octubre y los primeros días de noviembre. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció un plan especial para facilitar el desplazamiento de la procesión y ordenar la circulación de vehículos y peatones en las zonas cercanas a las rutas establecidas. Las restricciones alcanzarán principalmente al Cercado de Lima, aunque también comprenderán sectores de La Victoria y Breña, con horarios que variarán según cada jornada. La medida contempla cierres progresivos y totales, así como desvíos para determinadas rutas de transporte público. A continuación, te contamos qué días se aplicarán estas restricciones, cuáles serán los horarios y qué vías y servicios tendrán modificaciones.

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