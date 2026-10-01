Los recorridos del Señor de los Milagros volverán a generar modificaciones en el tránsito vehicular de Lima durante octubre y los primeros días de noviembre. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció un plan especial para facilitar el desplazamiento de la procesión y ordenar la circulación de vehículos y peatones en las zonas cercanas a las rutas establecidas. Las restricciones alcanzarán principalmente al Cercado de Lima, aunque también comprenderán sectores de La Victoria y Breña, con horarios que variarán según cada jornada. La medida contempla cierres progresivos y totales, así como desvíos para determinadas rutas de transporte público. A continuación, te contamos qué días se aplicarán estas restricciones, cuáles serán los horarios y qué vías y servicios tendrán modificaciones.

¿QUÉ DÍAS SE APLICARÁN LOS CIERRES Y CUÁNTO DURARÁN?

La MML ha programado restricciones para cinco fechas relacionadas con los recorridos de la procesión. Los horarios y lugares involucrados serán los siguientes:

Sábado 3 de octubre: las medidas regirán desde las 12:00 m. hasta las 9:00 p. m. en el Cercado de Lima. Se cerrará completamente la calzada en las avenidas Tacna y Emancipación, además de los jirones Chancay y Conde de Superunda.

las medidas regirán desde las 12:00 m. hasta las 9:00 p. m. en el Cercado de Lima. Se cerrará completamente la calzada en las avenidas Tacna y Emancipación, además de los jirones Chancay y Conde de Superunda. Domingo 18 de octubre: las restricciones comenzarán a las 6:00 a. m. y se extenderán hasta las 4:00 a. m. del lunes. El cierre será progresivo y se realizará en el Cercado de Lima.

las restricciones comenzarán a las 6:00 a. m. y se extenderán hasta las 4:00 a. m. del lunes. El cierre será progresivo y se realizará en el Cercado de Lima. Lunes 19 de octubre: desde las 6:00 a. m. hasta las 4:00 a. m. del día siguiente, se restringirá el tránsito en sectores del Cercado de Lima y La Victoria.

desde las 6:00 a. m. hasta las 4:00 a. m. del día siguiente, se restringirá el tránsito en sectores del Cercado de Lima y La Victoria. Miércoles 28 de octubre: el horario será de 6:00 a. m. a 4:00 a. m. del jueves, con restricciones en zonas del Cercado de Lima y Breña.

el horario será de 6:00 a. m. a 4:00 a. m. del jueves, con restricciones en zonas del Cercado de Lima y Breña. Domingo 1 de noviembre: el cierre se desarrollará entre las 11:30 a. m. y las 9:00 p. m. en el Cercado de Lima.

Señor de los Milagros | Foto: Andina

¿CÓMO CAMBIARÁ EL TRÁNSITO DURANTE LOS RECORRIDOS?

Las restricciones no necesariamente permanecerán iguales durante toda la jornada. En varias de las fechas, la autoridad municipal aplicará cierres de manera progresiva, de acuerdo con el avance de la procesión, para permitir que las vías puedan volver a habilitarse una vez que hayan quedado libres.

Durante estas jornadas, inspectores municipales estarán distribuidos en las zonas intervenidas para orientar a quienes circulen por el lugar y ayudar a mantener el orden. Estas acciones se desarrollarán junto con la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras instituciones.

Además, los planes de desvío podrán ser ajustados si un informe técnico determina que es necesario realizar cambios para mejorar el tránsito de vehículos y peatones.

¿QUÉ SERVICIOS DE TRANSPORTE TENDRÁN DESVÍOS?

En el primer recorrido, programado para el sábado 3 de octubre, se modificarán las rutas de los corredores complementarios 301, 303, 305 y 336, así como del servicio 412. El transporte público regular que utiliza las vías afectadas también deberá circular por recorridos alternativos.

Ante estas modificaciones, la Municipalidad de Lima aconseja revisar el desplazamiento antes de salir y evitar las zonas donde se desarrollará la procesión durante las horas de cierre. Asimismo, los conductores y peatones deberán atender las indicaciones de los inspectores y de la PNP.

Cabe señalar que las autoridades garantizarán el paso de vehículos de emergencia y darán prioridad al desplazamiento de personas con movilidad reducida, según informa La República.

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