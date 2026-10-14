A pocos días del segundo y tercer recorrido del Señor de los Milagros programado para el domingo 18 y lunes 19 de octubre, la gerencia de PROLIMA, de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), realizó trabajos de retiro de cableado aéreo como parte de los trabajos de fiscalización y conservación del patrimonio cultural en Centro Histórico de Lima

Los trabajos contemplan la comunicación previa con los propietarios u ocupantes de las viviendas en el recorrido procesional, a fin de gestionar el retiro del cableado aéreo.

Impresionantes imágenes de la primera procesión del Señor de los Milagros de este 2026. (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)

¿Cuáles son las rutas intervenidas por PROLIMA?

Para el domingo 18, la ruta del Cristo Moreno comprende vías como los jirones Ica, Huancavelica, Ucayali, Junín, Huanta y Áncash; las avenidas Tacna y Abancay; y tramos del jirón de la Unión, entre otras calles.

En sectores como Barrios Altos, donde se llevará a cabo la salida del lunes 19, en esa ruta se registra hasta el retiro de más de media tonelada de cableado.

Entre las vías comprendidas en este segundo recorrido se encuentran las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola, Paseo de la República, Abancay y Miguel Grau, así como los jirones Carabaya, Miguel Aljovín, Leticia, Cangallo, Tarata, Huánuco, Antonio Bazo y Puno.

Gudelia Vargas, coordinadora de Fiscalización en el Patrimonio Cultural de PROLIMA, precisó que lograron retirar 430 kilogramos de cableado en un total de 10 cuadras, además han enviado 400 cartas a los vecinos para informar sobre la importancia de estas medidas.

“Nuestra proyección es superar la tonelada y media de cableado retirado al culminar los cinco recorridos procesionales”, apuntó.

“La recuperación del paisaje urbano-arquitectónico del centro histórico va de la mano con la promoción y salvaguarda de su patrimonio inmaterial: retirar los cables en la ruta del Señor de los Milagros, además de mejorar el entorno intervenido, contribuye con la seguridad y mejor desarrollo de una de las tradiciones más arraigadas de nuestra ciudad”, agregó la especialista.