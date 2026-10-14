Las intervenciones comprenden la coordinación con los residentes de los inmuebles ubicados a lo largo de las rutas procesionales. Foto: EC
Las intervenciones comprenden la coordinación con los residentes de los inmuebles ubicados a lo largo de las rutas procesionales. Foto: EC
Por Redacción EC

A pocos días del segundo y tercer recorrido del Señor de los Milagros programado para el domingo 18 y lunes 19 de octubre, la gerencia de PROLIMA, de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), realizó trabajos de retiro de cableado aéreo como parte de los trabajos de fiscalización y conservación del patrimonio cultural en Centro Histórico de Lima

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