Papa León XIV saluda al Señor de los Milagros: “Gracias por vuestra oración por la visita pastoral que llevaré a cabo en el Perú”
El papa León XIV saludó a la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma y agradeció sus oraciones por la visita pastoral que tiene prevista realizar al Perú, en una gira que incluye a Uruguay y Argentina
El papa León XIV anunció este domingo por sorpresa que en “los próximos días” deberá someterse a una operación por un nódulo en un pulmón en fase “muy inicial”, a menos de un mes de su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y el Perú del 6 al 17 de noviembre.
El papa León XIV anunció este domingo por sorpresa que en “los próximos días” deberá someterse a una operación por un nódulo en un pulmón en fase “muy inicial”, a menos de un mes de su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y el Perú del 6 al 17 de noviembre.
Ha sido el propio pontífice quien ha informado sobre su salud de forma pública, desde la ventana del palacio apostólico tras el rezo del Ángelus y ante miles de fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro.
“Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy inicial y está bien localizado”, declaró, en tono sereno.
Acto seguido, aclaró que los médicos “consideran oportuno intervenir” y por ello, siguiendo sus consejos, finalmente ha decidido “operarse para extirpar” el nódulo “en los próximos días”.
Sus palabras este domingo en el Ángelus, justo antes de sorprender al mundo con esta noticia, sugieren que su gira latinoamericana sigue en pie.
Poco antes del anuncio, León XIV dedicó un saludo especial a un grupo de personas que habían llevado a la plaza de San Pedro del Vaticano un altar del Señor de los Milagros, muy venerado en el Perú.
“Saludo a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma y a todos aquellos que han participado en la procesión con el venerado icono del Crucificado”, apreció.
Y, acto seguido, aseguró: “Gracias por vuestra oración por la visita pastoral que llevaré a cabo en Perú”.
Una semana de postoperatorio
El primer papa estadounidense de la historia, y con nacionalidad peruana por sus muchos años de misionero y obispo en el país andino, fue elegido en cónclave en mayo de 2025 para suceder a Francisco y acaba de cumplir 71 años, el pasado 14 de septiembre.
Por el momento se sabe que esta primera operación como pontífice tendrá lugar en los próximos días de esta semana y que conllevará una hospitalización postoperatoria de cerca de una semana.
“En respuesta a las preguntas de los periodistas, puedo precisar que la intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana y que el tiempo previsto de hospitalización postoperatoria es de aproximadamente una semana”, indicó en una breve comunicación el portavoz vaticano, Matteo Bruni.
La intervención está prevista en el hospital Agostino Gemelli de Roma, donde el Vaticano cuenta con un apartamento privado desde los años ochenta, en tiempos de Juan Pablo II.