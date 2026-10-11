El papa León XIV anunció este domingo por sorpresa que en “los próximos días” deberá someterse a una operación por un nódulo en un pulmón en fase “muy inicial”, a menos de un mes de su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y el Perú del 6 al 17 de noviembre.

Ha sido el propio pontífice quien ha informado sobre su salud de forma pública, desde la ventana del palacio apostólico tras el rezo del Ángelus y ante miles de fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro.

“Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy inicial y está bien localizado”, declaró, en tono sereno.

El Papa León XIV pronuncia su discurso durante la oración del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico con vista a la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el 11 de octubre de 2026. (Foto de Filippo MONTEFORTE / AFP). / FILIPPO MONTEFORTE

Acto seguido, aclaró que los médicos “consideran oportuno intervenir” y por ello, siguiendo sus consejos, finalmente ha decidido “operarse para extirpar” el nódulo “en los próximos días”.

Sus palabras este domingo en el Ángelus, justo antes de sorprender al mundo con esta noticia, sugieren que su gira latinoamericana sigue en pie.

Miembros de la comunidad peruana portan una imagen del Señor de los Milagros antes del rezo del Ángelus del Papa León XIV en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 11 de octubre de 2026. (Foto de Filippo MONTEFORTE / AFP). / FILIPPO MONTEFORTE

Poco antes del anuncio, León XIV dedicó un saludo especial a un grupo de personas que habían llevado a la plaza de San Pedro del Vaticano un altar del Señor de los Milagros, muy venerado en el Perú.

“Saludo a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma y a todos aquellos que han participado en la procesión con el venerado icono del Crucificado”, apreció.

Y, acto seguido, aseguró: “Gracias por vuestra oración por la visita pastoral que llevaré a cabo en Perú”.

Una semana de postoperatorio

Entrada del Hospital Gemelli en Roma, Italia, 11 de octubre de 2026, donde el Papa León XIV será operado en los próximos días. (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI).

El primer papa estadounidense de la historia, y con nacionalidad peruana por sus muchos años de misionero y obispo en el país andino, fue elegido en cónclave en mayo de 2025 para suceder a Francisco y acaba de cumplir 71 años, el pasado 14 de septiembre.

Por el momento se sabe que esta primera operación como pontífice tendrá lugar en los próximos días de esta semana y que conllevará una hospitalización postoperatoria de cerca de una semana.

“En respuesta a las preguntas de los periodistas, puedo precisar que la intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana y que el tiempo previsto de hospitalización postoperatoria es de aproximadamente una semana”, indicó en una breve comunicación el portavoz vaticano, Matteo Bruni.

La intervención está prevista en el hospital Agostino Gemelli de Roma, donde el Vaticano cuenta con un apartamento privado desde los años ochenta, en tiempos de Juan Pablo II.