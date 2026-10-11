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Resumen

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Fieles portan una imagen del Señor de los Milagros en procesión antes del rezo del Ángelus, en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, 11 de octubre de 2026. (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI).
Fieles portan una imagen del Señor de los Milagros en procesión antes del rezo del Ángelus, en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, 11 de octubre de 2026. (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI).
/ FABIO FRUSTACI
Por Agencia EFE

El papa León XIV anunció este domingo por sorpresa que en “los próximos días” deberá someterse a una operación por un nódulo en un pulmón en fase “muy inicial”, a menos de un mes de su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y el Perú del 6 al 17 de noviembre.

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