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Resumen

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El Papa León XIII preside una misa de inauguración del año académico en la Pontificia Universidad en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, el 8 de octubre de 2026. (EFE/EPA/Riccardo Antimiani).
El Papa León XIII preside una misa de inauguración del año académico en la Pontificia Universidad en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, el 8 de octubre de 2026. (EFE/EPA/Riccardo Antimiani).
/ Riccardo Antimiani
Por Agencia AFP

El papa León XIV anunció este domingo que se someterá a una intervención quirúrgica “en los próximos días” para extirpar un nódulo “localizado en el pulmón” que se ha detectado “en un estadio muy temprano”.

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