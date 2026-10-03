La primera salida de la santa imagen del Señor de los Milagros este 2026 se realizó el sábado 3 de octubre. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
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Señor de los Milagros
  • La primera salida de la santa imagen del Señor de los Milagros este 2026 se realizó el sábado 3 de octubre. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
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    La primera salida de la santa imagen del Señor de los Milagros este 2026 se realizó el sábado 3 de octubre. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

  • Miles de fieles acompañaron la primera salida de la santa imagen del Señor de los Milagros este 2026 que se realizó este sábado 3 de octubre. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
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    Miles de fieles acompañaron la primera salida de la santa imagen del Señor de los Milagros este 2026 que se realizó este sábado 3 de octubre. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

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    Miles de fieles acompañaron la primera salida de la santa imagen del Señor de los Milagros este 2026 que se realizó este sábado 3 de octubre. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

Por Redacción EC

Las calles del Centro de Lima volvieron a teñirse de morado. Este sábado 3 de octubre, miles de fieles acompañaron el primer recorrido procesional del Señor de los Milagros de 2026, una jornada que marca el inicio de las cinco salidas programadas para el tradicional mes morado.

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