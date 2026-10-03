Las calles del Centro de Lima volvieron a teñirse de morado. Este sábado 3 de octubre, miles de fieles acompañaron el primer recorrido procesional del Señor de los Milagros de 2026, una jornada que marca el inicio de las cinco salidas programadas para el tradicional mes morado.

La sagrada imagen del Cristo de Pachacamilla inició su recorrido al mediodía desde el Santuario de las Nazarenas, en medio de la presencia de devotos que se congregaron en los alrededores para acompañar las andas durante esta primera jornada de fe.

Esta fue la ruta del primer recorrido

Desde el Santuario de las Nazarenas, la imagen avanzó por la avenida Tacna, para luego continuar por la avenida Emancipación, el jirón Chancay y el jirón Conde de Superunda.

Después, las andas emprendieron el retorno por la avenida Tacna hasta ingresar nuevamente al Santuario de las Nazarenas, donde culminará esta primera salida procesional.

A lo largo del trayecto, la imagen recibió el homenaje de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, mientras los fieles se sumaron a la procesión con oraciones, cantos y muestras de devoción.

Adultos mayores sufrieron descompensaciones y golpes de calor en primera procesión del Señor de los Milagros. (Fotos: Julio Reaño / @photo.gec)

Esta primera salida marca el comienzo de un mes en el que la imagen recorrerá nuevamente distintos sectores de Lima. Para muchos devotos, el paso del Cristo Moreno representa un momento de encuentro familiar y renovación de la fe, mientras las calles del Centro Histórico se convierten, una vez más, en escenario de una de las expresiones religiosas más multitudinarias del país.

El calendario de 2026 contempla cinco recorridos procesionales, entre octubre y noviembre. El segundo está programado para el domingo 18 de octubre y tendrá un trayecto más extenso por el Centro de Lima, mientras que las siguientes salidas están previstas para el 19 y 28 de octubre y el 1 de noviembre.