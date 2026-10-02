Durante octubre, la imagen del Señor de los Milagros sale en procesión por distintas zonas de Lima y reúne a una multitud de creyentes que acompaña su recorrido en un ambiente marcado por la devoción. En estas jornadas participan las cuadrillas de cargadores, las sahumadoras, los músicos y miles de fieles que llegan para rendir homenaje al Cristo de Pachacamilla. La tradicional celebración religiosa, reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura, también tiene presencia en otros países debido a las numerosas comunidades peruanas que mantienen viva esta costumbre fuera del territorio nacional. Ante la importancia de esta festividad, surgen preguntas sobre las dimensiones de la estructura que transporta la sagrada imagen, cuánto pesa el anda y en qué lugar se encuentra la representación más grande del Señor de los Milagros. En esta nota, repasamos esos datos y otros detalles relacionados con una de las manifestaciones religiosas más importantes del Perú.

¿CUÁNTO PESA EL ANDA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS?

Una investigación realizada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), encabezada por la física María Elena López, reveló que el anda del Señor de los Milagros tiene un peso que oscila entre 900 y 990 kilos. Este peso se distribuye entre 32 cargadores, lo que permite nivelar la estructura durante su recorrido en procesión.

La imagen más grande del Señor de los Milagros se ubica en Arequipa y pesa más de dos toneladas.

La especialista detalló que la carga que soporta cada miembro de la Hermandad del Cristo Moreno varía entre 25 y 30 kilos, y el anda se eleva a más de cuatro metros, lo que añade un desafío significativo a la tarea de los cargadores. Estos aspectos técnicos son importantes para entender la logística y el esfuerzo físico implicados en este importante acontecimiento religioso.

¿DÓNDE SE UBICA EL ANDA MÁS GRANDE DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS?

Según Alonso del Carpio, mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros en la Ciudad Blanca, el anda más grande del mundo del Cristo Moreno se sitúa al sur del país, es decir, en Arequipa. En sus declaraciones para La República, mencionó que la estructura mide dos metros por cada lado, a diferencia del metro con sesenta centímetros de la imagen de la capital. Además, precisó que el anda pesa 2 toneladas y es cargada por entre 42 a 50 personas que forman parte de la Hermandad en mencionada ciudad.

La imagen más grande del Señor de los Milagros se ubica en Arequipa y pesa más de dos toneladas.

“Es la más grande de todas las hermandades del mundo, incluso más grande que la de Lima. Cada cargador lleva en sus hombros entre 50 y 70 kilos. Depende mucho si es que al anda se le agregan flores en el recorrido. Al estar expuesta al sol, humo, clima y otros factores se genera daños al óleo, el cual tiene cera de abeja para que el lienzo se adhiera al bastidor. La Hermandad se encarga del mantenimiento junto con un especialista”, explicaron a dicho medio.

FRASES EN HONOR AL SEÑOR DE LOS MILAGROS

Señor, tus maravillas son incontables, que cada día me sorprendes y no dejaré de testificar lo que has hecho en mi vida.

Señor, solo no puedo, mi confianza está en ti.

Creo en los milagros… las oraciones que son respondidas y las manos sanadoras.

¡Señor de los Milagros! Porque te amo, yo quiero vivir siempre contigo durante la vida, para vivir siempre contigo en el cielo.

No solo tengo esperanza, sino que la fe en Dios produce un cambio milagroso en mí.

Señor de los Milagros, creo en tu infinita fuerza y te agradezco que siempre guíes mi camino.

Así nosotros nos rendimos ante ti y te expresamos desde la base de nuestra alma: “Señor, si quieres, puedes aliviarnos”.

Para Dios no hay imposibles, y si tu fe en él es tan grande como lo que él tiene en ti, verás milagros.

Piadoso Jesús crucificado te enaltecemos, te glorificamos y te damos gracias.