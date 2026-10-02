Un grupo de investigadores de la Universidad Emory, ubicada en Atlanta, Estados Unidos, llevó a cabo un estudio para analizar qué factores pueden estar relacionados con la estabilidad de las relaciones de pareja. En particular, los especialistas centraron su atención en la diferencia de edad entre los integrantes de una relación y en la posible influencia que esta tendría sobre la convivencia. A partir de este planteamiento, buscaron determinar si existe alguna conexión entre los años que separan a una pareja y su capacidad para mantener un vínculo duradero. Para ello, examinaron diferentes aspectos relacionados con la dinámica sentimental y la manera en que las parejas afrontan los desafíos que aparecen con el paso del tiempo. Entre estos elementos se consideraron los desacuerdos, los conflictos y otras situaciones que pueden poner a prueba la relación. El interés de los investigadores también estuvo puesto en identificar patrones que permitan comprender qué características suelen aparecer en los vínculos considerados más estables. Dentro de ese análisis, la edad de cada miembro adquirió especial relevancia debido a las diferencias que pueden existir entre una pareja y otra. De esta manera, el estudio buscó aportar evidencia sobre una pregunta que suele generar curiosidad: si existe una brecha de edad que pueda favorecer una relación más duradera. Los resultados despertaron interés porque permiten observar las relaciones sentimentales desde una perspectiva basada en datos y no únicamente en percepciones personales. A continuación, te contamos qué reveló la investigación y cuál fue la diferencia de edad que destacó entre las parejas analizadas.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE EDAD IDEAL EN UNA PAREJA?

Los resultados de la investigación de la Universidad Emory de Atlanta, indicaron que las parejas con una diferencia de edad de 12 meses tienen mayores probabilidades de mantener una relación duradera.

En el estudio, se descubrió que las parejas con solo un año de diferencia presentaron un riesgo de divorcio inferior al 3%, lo que sugiere que la similitud en edad podría ser un factor protector en las relaciones de pareja.

Las parejas con una diferencia de edad de 12 meses tienen mayores probabilidades de mantener una relación duradera. | Foto: Pexels

¿POR QUÉ ES MEJOR LLEVARSE MENOS AÑOS DE DIFERENCIA ENTRE UNA PAREJA?

La investigación, realizada por los profesores Andrew Francis, Hugo Mialon y Randal Olsen, revela que las experiencias compartidas desempeñan un papel fundamental en la capacidad de las parejas para afrontar adversidades.

Al compartir una etapa de desarrollo similar y haber vivido experiencias comunes, las parejas con edades cercanas suelen tener una mayor capacidad para comprenderse mutuamente y trabajar juntos para superar obstáculos.

En contraste, las parejas con una diferencia de edad considerable pueden enfrentar desafíos en la comunicación y en la resolución de conflictos debido a sus diferentes perspectivas y expectativas de vida.

La investigación de la Universidad Emory de Atlanta revela que las experiencias compartidas desempeñan un papel fundamental en la capacidad de las parejas para afrontar adversidades. | Foto: Freepik

¿QUIÉNES PARTICIPARON EN ESTE ESTUDIO?

El exhaustivo estudio realizado en la Universidad Emory de Atlanta se basó en una muestra de 3.000 estadounidenses y sugirió una correlación directa entre la diferencia de edad en las parejas y el riesgo de ruptura. De acuerdo con los datos obtenidos, se reveló que a medida que aumenta la brecha generacional, las probabilidades de divorcio se incrementaba de manera significativa.

Mientras que las parejas con una diferencia de edad de cinco años presentan una tasa de divorcio del 28%, esta cifra asciende al 39% cuando la diferencia es de diez años. Incluso se llegó a un alarmante 95% en aquellos casos donde la diferencia de edad alcanza los veinte años, según informa la plataforma Terra.