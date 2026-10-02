Por Redacción EC

Un grupo de investigadores de la Universidad Emory, ubicada en Atlanta, Estados Unidos, llevó a cabo un estudio para analizar qué factores pueden estar relacionados con la estabilidad de las relaciones de pareja. En particular, los especialistas centraron su atención en la diferencia de edad entre los integrantes de una relación y en la posible influencia que esta tendría sobre la convivencia. A partir de este planteamiento, buscaron determinar si existe alguna conexión entre los años que separan a una pareja y su capacidad para mantener un vínculo duradero. Para ello, examinaron diferentes aspectos relacionados con la dinámica sentimental y la manera en que las parejas afrontan los desafíos que aparecen con el paso del tiempo. Entre estos elementos se consideraron los desacuerdos, los conflictos y otras situaciones que pueden poner a prueba la relación. El interés de los investigadores también estuvo puesto en identificar patrones que permitan comprender qué características suelen aparecer en los vínculos considerados más estables. Dentro de ese análisis, la edad de cada miembro adquirió especial relevancia debido a las diferencias que pueden existir entre una pareja y otra. De esta manera, el estudio buscó aportar evidencia sobre una pregunta que suele generar curiosidad: si existe una brecha de edad que pueda favorecer una relación más duradera. Los resultados despertaron interés porque permiten observar las relaciones sentimentales desde una perspectiva basada en datos y no únicamente en percepciones personales. A continuación, te contamos qué reveló la investigación y cuál fue la diferencia de edad que destacó entre las parejas analizadas.