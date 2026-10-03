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♫¿Quieres conocer mi historia? Nunca se lo he dicho a nadie♪
♫Una solitaria ballena habla bajo. No importa cuánto grite, nadie puede oírla♪
♫Un mensaje sin final, algún día, llegará a alguien. En todos lados, incluso al otro lado de la tierra♪
La música de BTS creció en dos direcciones: la discografía del grupo y las obras individuales de sus siete miembros. Entre álbumes, EP, mixtapes, singles, colaboraciones y otros lanzamientos, el repertorio conjunto reúne más de 700 pistas publicadas a lo largo de su trayectoria. Explora sus lanzamientos y descubre cómo ese universo se fue ampliando con el tiempo.
Spotify describe cada pista mediante características como energía, positividad musical, bailabilidad, componente acústico y presencia de voz hablada. A partir de esas variables agrupamos 786 registros de audio según sus similitudes y encontramos cuatro perfiles sonoros.
Cada punto es una canción. Si está más a la derecha, suena más luminosa; si aparece más arriba, tiene más energía. El color muestra el perfil sonoro con el que comparte más características. Toca cualquier punto para descubrir qué canción es.
Usamos variables de audio de Spotify para describir cómo suena cada pista: energía (intensidad), positividad musical o valence (qué tan luminosa suena), bailabilidad, componente acústico y presencia de voz hablada. Al combinar estos valores, el modelo agrupó las pistas con características similares en cuatro perfiles sonoros:
Estos perfiles describen características del audio; no son géneros musicales ni interpretaciones de las letras.
Esta es una invitación a volver a escuchar canciones conocidas con otra pregunta: ¿la emoción está en las palabras, en el sonido o en la tensión entre ambos?
Una canción puede sonar luminosa y hablar de pérdida. Otra puede sonar melancólica mientras sus palabras transmiten esperanza. Para observar esa diferencia, comparamos dos capas de una misma canción: cómo suena y qué tono transmiten sus palabras.
Comparamos ambas capas en la misma escala:
A la distancia entre ambos valores la llamamos brecha. Cuanto más se separan, mayor es la brecha entre cómo suena una canción y el tono de sus palabras. Cuanto más se acercan, más alineadas aparecen ambas capas.
En Don’t Say You Love Me, de Jin, la música suena mucho más luminosa que la letra. En nuestra escala, el sonido alcanza 0,76 y la letra 0,30. La diferencia entre ambos deja una brecha de −0,46.
Para la música usamos valence de Spotify, que estima en una escala de 0 a 1 qué tan luminosa suena una pista. Para la letra aplicamos una clasificación semántica con IA en la misma escala. La brecha es la diferencia entre ambos valores: en este caso, 0,30 − 0,76 = −0,46. Un resultado negativo indica que la música fue clasificada como más luminosa que la letra.
Aquí está la tensión: la letra tiene un tono más sombrío y la música uno mucho más luminoso. “Sombrío” indica menor luminosidad emocional, no una valoración negativa.
Usamos la variable valence de Spotify, que estima cuán positiva o luminosa suena musicalmente una pista en una escala de 0 a 1.
Aplicamos una clasificación semántica con el mismo procedimiento a todas las canciones del corpus para estimar su tono emocional también en una escala de 0 a 1.
Restamos la valencia musical a la textual. En este caso, 0,30 − 0,76 = −0,46. Un valor negativo indica que la música resulta más luminosa que la letra.
En las 10 canciones de 2017–2022 analizadas, la letra fue clasificada como más luminosa que la música. En 2023–2025, el patrón se divide: 18 de 31 canciones muestran esa misma dirección y 13 la contraria.
Cada barra representa las canciones analizadas en un periodo. Los segmentos muestran en qué dirección va la brecha: letra más luminosa que la música o música más luminosa que la letra. Los números indican cuántas canciones hay en cada caso. El gráfico muestra la dirección de la brecha, no su tamaño.
2017 – 2022
10 letra · 0 música
2023 – 2025
18 letra · 13 música
El análisis incluye únicamente canciones en inglés para las que contamos con ambas mediciones. Los resultados describen este corpus y no toda la discografía de BTS.
Cada punto es una canción. Busca una que conozcas y descubre si su letra y su sonido apuntan hacia el mismo tono emocional.
Cada punto representa una canción. Cuanto más cerca está de la diagonal, más parecido es el tono de su letra y su música; cuanto más se aleja, mayor es la diferencia entre ambas. Si aparece por encima de la línea, la letra resulta más luminosa que la música; si aparece por debajo, la música resulta más luminosa que la letra. Pasa el cursor —o toca en móvil— para ver el detalle de cada canción.
Hasta aquí comparamos letra y sonido. En ARIRANG miramos solo las letras: ¿cómo cambia su tono emocional canción a canción? Recorremos las 14 pistas del álbum en el orden oficial. “No. 29”, un interludio instrumental, aparece en el recorrido pero no recibe puntuación de tono textual porque no tiene una letra comparable.
Cada fila corresponde a una canción y el punto muestra el tono detectado en su letra, en una escala de 0 —más sombrío— a 1 —más luminoso—. El orden sigue el tracklist del álbum para observar cómo cambia ese tono a medida que avanza. Toca una canción para ver su puntuación y la emoción dominante identificada en el análisis.
Mientras BTS construía su camino, el mundo también cambiaba. Esta línea de tiempo pone en paralelo su historia con otros momentos de la música y el entretenimiento y con los acontecimientos que marcaron cada año.
Nace la plataforma YouTube, transformando el consumo digital de video.
Bang Si-hyuk funda en Seúl la agencia discográfica Big Hit Entertainment.
El huracán Katrina inunda y devasta la ciudad de Nueva Orleans.
Beyoncé publica “Single Ladies” y domina la cultura pop internacional.
Big Hit firma alianza de gestión con JYP para coadministrar al cuarteto 2AM.
Barack Obama gana las elecciones y es electo primer presidente afroamericano de EEUU.
Se forma la boyband británica One Direction en el programa The X Factor.
Reclutamiento de RM; arranca el desarrollo del concepto original de hip-hop de Big Hit.
Un devastador terremoto de magnitud 7,0 destruye la capital de Haití.
El hit surcoreano “Gangnam Style” de PSY rompe récords históricos en YouTube.
Se consolida la formación definitiva de los siete integrantes bajo un régimen intensivo de entrenamiento.
La Supertormenta Sandy azota la costa este de EE. UU. y paraliza Nueva York.
Daft Punk arrasa con “Get Lucky” en su aclamado disco Random Access Memories.
El 13 de junio debutan oficialmente en televisión con el lanzamiento del sencillo “2 Cool 4 Skool”.
Falleció el líder histórico y premio Nobel de la Paz sudafricano Nelson Mandela.
Alemania golea 7-1 a Brasil en las semifinales de la Copa Mundial de fútbol de la FIFA.
Publican “Dark & Wild”, su primer álbum de estudio, e inician la gira internacional “The Red Bullet”.
Rusia anexiona la península de Crimea tras una intervención militar.
Justin Bieber marca tendencia con el pop y dance de su álbum Purpose.
La gira “The Red Bullet” llega por primera vez a Latinoamérica (México, Chile y Brasil).
La crisis de refugiados sirios desata tensiones migratorias en Europa.
Beyoncé publica Lemonade, redefiniendo el formato de álbum visual.
El álbum “Wings” fija récord de ventas y logra histórico debut en Billboard 200 (puesto 26).
El referéndum del Brexit aprueba la salida de Reino Unido de la Unión Europea.
“Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee se convierte en el video más visto del año.
Ganan el premio Top Social Artist en Billboard; despega su impacto en Occidente.
Donald Trump asume formalmente la presidencia de los Estados Unidos.
Childish Gambino sacude la industria con el crudo tema “This Is America”.
Primer N°1 en Billboard 200 con “Love Yourself: Tear”; inician su primera gira mundial en estadios.
Los incendios forestales Camp Fire arrasan el pueblo de Paradise en California.
Lil Nas X rompe marcas de permanencia en listas con “Old Town Road”.
La gira de estadios “Love Yourself: Speak Yourself” bate récords de recaudación internacional.
Un voraz incendio colapsa la aguja y el techo de la catedral de Notre Dame.
Dua Lipa revitaliza la música disco con el aclamado Future Nostalgia.
“Dynamite” es N°1 en Billboard Hot 100; Big Hit debuta en la bolsa de valores de Seúl.
La OMS declara oficialmente la emergencia sanitaria por la COVID-19.
Olivia Rodrigo debuta batiendo récords globales con “Drivers License”.
Big Hit formaliza su reestructuración y adopta el nombre corporativo HYBE.
Manifestantes asaltan la sede del Capitolio en Washington D.C.
“We Don’t Talk About Bruno” de la cinta Encanto lidera las listas musicales globales.
Inician el ‘Capítulo 2’ enfocado en proyectos solistas; Jin inicia el servicio militar obligatorio.
Falleció la reina Isabel II de Inglaterra tras siete décadas de reinado.
Taylor Swift revoluciona la economía musical con The Eras Tour.
Celebran su décimo aniversario grupal mientras sus álbumes en solitario rompen récords en Billboard.
Terremotos de magnitud 7,8 devastan extensas regiones de Turquía y Siria.
Kendrick Lamar sacude la escena del rap con la disstrack “Not Like Us”.
Jin y j-hope culminan satisfactoriamente su servicio militar obligatorio y retoman actividades.
Muere Akira Toriyama, legendario mangaka y creador de Dragon Ball.
La banda británica Oasis concreta su esperada reunión tras 16 años de ruptura.
Los siete integrantes completan el servicio militar y HYBE confirma los planes de retorno como septeto.
Ola de calor e incendios forestales récord golpean el sur de Europa.
La industria musical celebra el impacto del streaming global en los grandes escenarios internacionales.
Consolidan su regreso grupal definitivo con el inicio de los preparativos para su nueva gira y álbum de estudio.
Se intensifican los programas de cooperación climática y prevención de desastres en zonas vulnerables.
♫Los días en que te odies a ti mismo. Los días en los que quisieras desaparecer para siempre♪
♫Hagamos una puerta en tu corazón. Si abres esa puerta y entras. Este lugar te estará esperando La tienda mágica te consolará♩
♩Tú sacaste lo mejor de mí,Así que ahora saca lo mejor de ti. Encontrarás la galaxia que hay dentro de ti♫
Cada ARMY tiene un bias, pero BTS se entiende mejor cuando miras a los siete. Explora quién es cada integrante, qué rol cumple en el grupo y el estilo que lo distingue.
Empieza por tu bias
Cada integrante tiene una huella sonora distinta. Para observarla, agrupamos las pistas según características de su audio y encontramos cuatro perfiles que ayudan a comparar cómo suenan BTS y sus miembros. Son categorías creadas para este especial: describen el sonido, no la letra ni lo que ellos quisieron expresar.
Compara cinco dimensiones musicales del mismo miembro entre 2013–2022 y 2023–2025.
Estas cinco variables de Spotify describen características del audio en una escala de 0 a 1. Luminosidad musical indica qué tan luminoso o sombrío suena un tema; energía, su intensidad; bailabilidad, qué tan favorable es su ritmo para bailar; componente acústico, cuánto predominan rasgos acústicos; y voz hablada, cuánto pesa la palabra hablada frente al canto. Estas variables describen el sonido, no interpretan la letra ni lo que BTS quiso expresar.
BTS encontró en Latinoamérica una comunidad especialmente activa. México, Brasil y Chile estuvieron entre los primeros países de la región en recibir al grupo, con aeropuertos llenos, conciertos agotados y fans que ya seguían cada paso mucho antes de que BTS llegara a otros mercados.
Chile dejó además una de esas historias que ARMY todavía recuerda: durante The Wings Tour en 2017, los integrantes grabaron de forma improvisada el video de “Spine Breaker” dentro de su hotel en Santiago. Una escena sencilla que terminó convertida en parte de la memoria del fandom.
En los conciertos, ARMY también forma parte del espectáculo. Los fanchants, las pancartas y miles de ARMY Bombs encendidas al mismo tiempo convierten al público en una presencia visible dentro del show. En Perú, el ARMY Census 2022 recibió 39.821 respuestas, la segunda cifra más alta entre los países participantes. Reniec, además, registró a más de 1.800 peruanos con nombres inspirados en los integrantes de BTS.
Y la relación no termina cuando acaba una canción. En distintos países de Latinoamérica, colectivos ARMY organizan campañas por cumpleaños, aniversarios y otras fechas importantes para reunir donaciones, apoyar causas sociales o impulsar acciones ambientales. El fandom también se construye fuera del escenario.
Detrás de la convocatoria masiva de ARMY existe una activa red comunitaria y filantrópica en todo el planeta. Mediante campañas colectivas, las comunidades de seguidores han promovido la plantación de decenas de miles de árboles —incluidos bosques urbanos en Corea del Sur con los nombres de los miembros— y coordinado donaciones monetarias periódicas para ayuda humanitaria, educación y causas ambientales.
♫Si mi talento ya no me hace sentir nada. Si ya no puede hacer palpitar mi corazón. Eso se sentiría como mi primera muerte♬
♪Deja que mis pies me guíen. Entraré y lucharé por mi cuenta ¿Qué es lo que sé hacer?♩
La dimensión económica de BTS no se limita a la música grabada ni a la venta de entradas. Detrás del grupo está HYBE, una compañía de entretenimiento cotizada en Corea del Sur que articula negocios de música, presentaciones, contenido, merchandising y licencias, además de plataformas como Weverse, que reúne comunidad, contenido y comercio en un mismo ecosistema.
Impacto global
Según estudios del Hyundai Research Institute, en su pico de actividad continua el impacto económico anual del grupo rondó entre US 3.600 y US 4.000 millones, equivalente a cerca del 0,3% – 0,5% del PBI de Corea del Sur.
La gira Love Yourself (2019) recaudó US$246 millones, mientras que para el BTS World Tour 2026 las proyecciones de ingresos superan los US$1.000 millones.
En los años de mayor proyección pre pandemia, 1 de cada 13 turistas extranjeros que visitaban Corea del Sur declaraba haber viajado motivado directamente por la banda.
Impacto en el Perú
Ticketmaster registró más de 521 mil personas en cola virtual y picos de 250 mil usuarios en simultáneo, agotando zonas principales en menos de dos horas.
Frente a los S/5.000 que costaba viajar al exterior para verlos, en Lima la experiencia completa promedia hasta S/3.000 (con boletos de S/483 a S/2.591 en zona VIP).
En el emporio de Gamarra, las prendas y colecciones alusivas inspiradas en el grupo proyectan sumar un 3% a las ventas de la temporada; en Mesa Redonda, el comercio de souvenirs y artículos conmemorativos estima repuntes de hasta 400%.
La espera por BTS se convirtió en una celebración organizada por el propio fandom. A través de iniciativas y organizaciones como ROAD TO 7, BTS Perú Fanclub y otras fanbases se preparan dance covers, proyecciones, streaming parties y fan actions para los conciertos: banners, una ola de ARMY Bombs, elementos inspirados en la cultura peruana y una celebración por el cumpleaños de Jimin.
También hay una ruta por la ciudad con activaciones, cabinas de fotos y publicidad aérea como parapentes dedicados a BTS y sus integrantes. Además, anunciaron un show gratuito de drones en la Costa Verde, conseguido después de superar las 25 mil interacciones en una campaña digital.
A este festejo se suma el Grupo 5 con una streaming party junto a ARMY y Christian Yaipén. Un cruce inesperado entre la cumbia peruana y el fenómeno BTS que muestra hasta dónde ha llegado la expectativa por los conciertos.
Y como para ARMY nunca es suficiente, también pueden visitar la experiencia oficial BTS POP-UP: ARIRANG IN LIMA, que abrió sus puertas en Miraflores.
UNICEF y Mérito Cultural (2017—2018): Lanzaron la campaña global Love Myself contra la violencia juvenil y se convirtieron en los ciudadanos más jóvenes en recibir la Orden del Mérito Cultural del gobierno surcoreano por expandir el patrimonio del país.
Tribuna en la ONU y rango diplomático (2021): Tras su recordado discurso Speak Yourself de 2018 ante la Asamblea General, en 2021 regresaron investidos como Enviados Presidenciales Especiales de Corea del Sur con pasaporte diplomático, proyectando el video de Permission to Dance filmado en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
Visita a la Casa Blanca (2022): Recibidos por el presidente Joe Biden en el Despacho Oval, alzaron la voz en la sala de prensa presidencial contra la xenofobia y los crímenes de odio dirigidos hacia la comunidad asiática en Occidente.
Causas sociales globales: Donaron un millón de dólares al movimiento Black Lives Matter en 2020 —cifra igualada por ARMY en apenas 25 horas bajo la campaña global #MatchAMillion— y sumaron su voz a causas de sostenibilidad climática junto a Global Citizen.
Su trascendencia rebasó la industria discográfica: el gobierno surcoreano los designó Enviados Presidenciales Especiales dotándolos de pasaportes diplomáticos en la ONU, mientras foros multilaterales y líderes de Estado —desde la Casa Blanca hasta Naciones Unidas— recurrieron a su convocatoria como un canal genuino para dialogar con las juventudes de los cinco continentes.
Pregunta 1
Eres
♫Pero lo mejor de mí es lo que está por venir. Vamos a cantar hasta el amanecer♪
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