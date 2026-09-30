Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 están cada vez más cerca y millones de peruanos se preparan para acudir a las urnas este domingo 4 de octubre. Aunque la jornada electoral tiene un horario establecido y una organización definida, existen aspectos que los ciudadanos deben considerar con anticipación para evitar inconvenientes, organizar mejor su desplazamiento y cumplir adecuadamente con las disposiciones previstas para los comicios. También hay indicaciones particulares para quienes fueron seleccionados para cumplir una función durante la jornada, por lo que conviene revisar la información oficial antes de salir de casa. A continuación, te contamos qué debes tener en cuenta antes de acudir a votar y cuáles son las principales recomendaciones para esta jornada electoral.

¿QUÉ DEBES VERIFICAR ANTES DE ACUDIR A TU LOCAL DE VOTACIÓN?

Antes de desplazarte, ingresa a la Plataforma oficial de consulta electoral con tu número de DNI. Allí podrás comprobar:

La dirección del local de votación asignado.

La mesa de sufragio que te corresponde.

Tu número de orden.

Si has sido designado miembro de mesa.

La ONPE recomienda revisar esta información con anticipación y volver a comprobarla antes del 4 de octubre, debido a que el local podría modificarse si el establecimiento asignado deja de estar disponible. Tener estos datos previamente permite planificar mejor el traslado y facilita la ubicación al llegar.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2026?

La jornada electoral será el domingo 4 de octubre, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. Los ciudadanos elegirán autoridades correspondientes a la circunscripción vinculada con la dirección registrada en su DNI.

La elección comprende gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y regidores provinciales, además de alcaldes y regidores distritales.

¿CÓMO SABER SI FUISTE DESIGNADO MIEMBRO DE MESA?

La plataforma donde se consulta el local de votación también permite verificar si un ciudadano fue elegido miembro de mesa. Si fue designado, mostrará el cargo, la mesa, el número de orden y la ubicación del centro de votación. También podrá descargar su credencial.

Los ciudadanos designados tendrán que acudir a su local de votación a las 6:00 a. m. del domingo 4 de octubre, horario previsto para instalar las mesas. Cada una estará conformada por tres miembros titulares y seis suplentes.

¿LOS MIEMBROS DE MESA RECIBIRÁN ALGÚN BENEFICIO?

Los ciudadanos que desempeñen esta función recibirán S/165 como compensación económica. También podrán acceder a un día de descanso remunerado y no compensable, siempre que hayan cumplido con la capacitación y ejercido el cargo durante las elecciones.

Este beneficio alcanza a trabajadores del sector público y privado, según la información difundida por la ONPE.

¿QUÉ OCURRE SI NO VOTAS Y TAMPOCO CUMPLES COMO MIEMBRO DE MESA?

Las multas por no cumplir como miembro de mesa y por no votar son independientes. Por eso, un ciudadano que incurra en ambas faltas puede recibir las dos sanciones.

Para 2026, la multa por no votar depende de la clasificación socioeconómica del distrito:

Distrito no pobre: S/110

Distrito pobre: S/55

Distrito pobre extremo: S/27.50

Por ejemplo, un miembro de mesa de un distrito no pobre que no cumpla con el cargo y tampoco vote podría acumular S/385, correspondientes a S/275 por incumplir como miembro de mesa y S/110 por omitir el sufragio.

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