Elecciones 2026: esto debes verificar antes de acudir a tu local de votación | Foto: Andina
Elecciones 2026: esto debes verificar antes de acudir a tu local de votación | Foto: Andina
Por Redacción EC

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 están cada vez más cerca y millones de peruanos se preparan para acudir a las urnas este domingo 4 de octubre. Aunque la jornada electoral tiene un horario establecido y una organización definida, existen aspectos que los ciudadanos deben considerar con anticipación para evitar inconvenientes, organizar mejor su desplazamiento y cumplir adecuadamente con las disposiciones previstas para los comicios. También hay indicaciones particulares para quienes fueron seleccionados para cumplir una función durante la jornada, por lo que conviene revisar la información oficial antes de salir de casa. A continuación, te contamos qué debes tener en cuenta antes de acudir a votar y cuáles son las principales recomendaciones para esta jornada electoral.

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