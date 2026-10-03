Este domingo, los ciudadanos volverán a las urnas para participar en las elecciones municipales y regionales, una jornada en la que el sufragio tiene carácter obligatorio. Mientras se acerca la hora de acudir a los centros de votación, también crece la atención sobre las consecuencias de no cumplir con este deber ciudadano. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contempla sanciones económicas para quienes no voten. La misma obligación alcanza a los ciudadanos designados como miembros de mesa que no cumplan con su función.

Luis Grillo, jefe de la Oficina de Atención al Usuario del JNE, explicó que la multa por no acudir a votar no es igual para todos los electores. El monto se determina tomando como referencia la clasificación socioeconómica correspondiente al distrito donde figura registrado el ciudadano. De esta manera, antes de la jornada electoral, conocer las obligaciones y eventuales sanciones permite acudir informado y evitar contratiempos posteriores.

Estas son las multas por no votar que están clasificadas según el nivel socioeconómico del lugar

A medida que se acerca el domingo electoral, los ciudadanos deben tener presente que la multa por no votar varía según la clasificación socioeconómica del distrito donde están registrados. Existen tres categorías: no pobre, pobre y pobreza extrema, con sanciones equivalentes al 2 %, 1 % y 0.5 % de la UIT, respectivamente. Bajo esta escala, cada elector tiene asignado un monto diferente si incumple con el sufragio. La clasificación termina marcando así la diferencia en el pago que corresponde.

De acuerdo con Luis Grillo, para estas elecciones la multa alcanza los S/ 110 en los distritos considerados no pobres, mientras que en los pobres llega a S/ 55. En aquellos ubicados en la categoría de pobreza extrema, la sanción se reduce a S/ 27.50. El funcionario señaló que el JNE toma como referencia la clasificación socioeconómica elaborada por el INEI. Esta información puede ser consultada por los ciudadanos en la plataforma digital del organismo electoral.

Esta es la multa por no cumplir con el cargo de miembro de mesa en estas elecciones municipales y regionales

Cuando el reloj marque las 6:00 de la mañana este domingo, los miembros de mesa deberán estar presentes para asumir la responsabilidad que les fue asignada. La multa por no cumplir con este cargo equivale al 5 % de la UIT, es decir, S/ 275. Según explicó Luis Grillo, los tres titulares y seis suplentes de cada mesa deben acudir a la hora establecida. La firma en el acta de instalación será la constancia de que cumplieron con esta obligación electoral.

La responsabilidad también alcanza a quienes fueron designados como suplentes, incluso si finalmente la mesa consigue instalarse con todos sus titulares. Si no se presentan, podrían recibir la sanción correspondiente por incumplir el cargo. La jornada puede tener además una segunda consecuencia para quienes fueron seleccionados como miembros de mesa y tampoco acuden a votar. En ese escenario, deberán afrontar dos multas: una por no cumplir la función asignada y otra por omitir el sufragio.

Conoce en dónde pagar las multas y qué ocurre si no se cancela, ahora se puede hacer virtual

Después de la jornada electoral, quienes tengan una multa pendiente podrán acercarse a una agencia del Banco de la Nación y realizar el pago presentando únicamente su número de DNI. También existen alternativas digitales habilitadas por el Banco de la Nación y el Jurado Nacional de Elecciones para efectuar el trámite sin acudir presencialmente. Sin embargo, dejar pasar el tiempo puede complicar el escenario para el ciudadano. La deuda, si no es atendida dentro del procedimiento establecido, puede avanzar hacia una etapa de cobranza coactiva.

En ese punto, podrían aplicarse medidas cautelares como el embargo, además de generar gastos adicionales para el ciudadano. Al monto de la sanción pueden sumarse las costas procesales y los cobros que eventualmente efectúen las entidades financieras por ejecutar la medida. Luis Grillo recordó que el voto es obligatorio y señaló la importancia de cumplir con las responsabilidades previstas para la jornada. Así, acudir a votar y asumir las funciones asignadas permite evitar sanciones posteriores.

Conoce la solicitud de una dispensa cuando no puedes cumplir con tu obligación de miembro de mesa

Tras el cierre de la jornada electoral, los ciudadanos que no pudieron acudir a votar por alguna causa contemplada en el reglamento podrán recurrir al sistema de dispensa y justificación habilitado por el JNE. Entre las situaciones mencionadas figuran una hospitalización, encontrarse fuera del país por estudios académicos o haber sufrido el robo o pérdida del DNI antes de los comicios. Cada caso deberá ser sustentado de acuerdo con los requisitos establecidos. La medida busca atender situaciones excepcionales debidamente acreditadas.

El trámite se realiza mediante la plataforma virtual correspondiente y exige presentar documentos que respalden la razón invocada por el ciudadano. Sin embargo, registrar la solicitud no significa que la multa quede anulada de manera automática, pues la autoridad electoral deberá evaluar los documentos presentados. Asimismo, algunas causales requieren el pago de un derecho de trámite. Durante la entrevista, Grillo señaló que este importe asciende a S/ 25.90.