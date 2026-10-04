Los electores deben acudir dentro del horario establecido para ejercer su voto este domingo 4 de octubre. (Imagen: Gemini IA)
Los electores deben acudir dentro del horario establecido para ejercer su voto este domingo 4 de octubre. (Imagen: Gemini IA)
Por Christian Gambini

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se desarrollan este domingo 4 de octubre en todo el Perú y millones de ciudadanos acuden a los locales habilitados para elegir a sus próximas autoridades regionales y municipales. Aunque las mesas comenzaron a funcionar desde las 7:00 a. m., una de las principales dudas de los electores durante la jornada es hasta qué hora podrán acercarse a votar. La normativa electoral establece un horario de cierre y contempla una consideración para quienes ya se encuentren dentro del local.