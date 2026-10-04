Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se desarrollan este domingo 4 de octubre en todo el Perú y millones de ciudadanos acuden a los locales habilitados para elegir a sus próximas autoridades regionales y municipales. Aunque las mesas comenzaron a funcionar desde las 7:00 a. m., una de las principales dudas de los electores durante la jornada es hasta qué hora podrán acercarse a votar. La normativa electoral establece un horario de cierre y contempla una consideración para quienes ya se encuentren dentro del local.

¿A qué hora cierran las mesas de votación?

El horario oficial de votación termina a las 5:00 p. m. de este domingo 4 de octubre. Hasta ese momento, las mesas de sufragio reciben a los electores que correspondan a cada recinto, siempre que hayan cumplido con el procedimiento establecido para emitir su voto. La jornada se inició desde las 7:00 a. m., siempre que las mesas estuvieran instaladas y listas para atender a los ciudadanos.

Un punto importante es que las 5:00 p. m. marcan también el cierre de los locales de votación. De acuerdo con las reglas electorales, los miembros de mesa pueden recibir el voto de las personas que hayan ingresado al local antes de la hora de cierre. Por ello, no es recomendable esperar hasta los últimos minutos de la jornada para trasladarse al lugar asignado.

¿Qué pasa si llego antes de las 5:00 p. m.?

Los electores que hayan ingresado al local antes del cierre pueden ejercer su derecho al voto, incluso si el procedimiento se prolonga después de las 5:00 p. m. La disposición busca evitar que una persona que ya se encuentra dentro del recinto pierda la posibilidad de sufragar únicamente porque el proceso de atención tomó algunos minutos adicionales.

Por ese motivo, acudir con anticipación sigue siendo la alternativa más conveniente. Antes de salir de casa, los ciudadanos pueden revisar su local y mesa de votación mediante la plataforma de consulta electoral habilitada por la ONPE. También es aconsejable considerar el tiempo de traslado, posibles colas y el proceso de identificación con el Documento Nacional de Identidad (DNI).

¿Qué ocurre después del cierre de las mesas?

Una vez culminada la votación comienza una etapa diferente: el escrutinio. Los miembros de mesa proceden a revisar las cédulas, contabilizar los votos y completar las actas electorales correspondientes. Esta fase se realiza después del cierre del sufragio y forma parte del proceso mediante el cual los organismos electorales procesan los resultados.

En estas Elecciones Regionales y Municipales 2026, los ciudadanos eligen autoridades para los gobiernos regionales, además de alcaldes y regidores provinciales y distritales. Por ello, la jornada no termina simplemente cuando una persona deposita su voto: después continúa un proceso electoral que incluye el escrutinio en cada mesa y el procesamiento de las actas.

Multas y cómo votar correctamente

Los ciudadanos que no voten y no presenten una justificación o dispensa válida pueden recibir una multa según la condición socioeconómica del distrito que aparece en su DNI: S/110 para distritos no pobres, S/55 para pobreza no extrema y S/27,50 para pobreza extrema. El trámite de dispensa podrá iniciarse ante el Jurado Nacional de Elecciones desde el día siguiente de los comicios, si existe una causa que respalde la ausencia.

Para emitir un voto válido, se debe marcar con una cruz o un aspa dentro del recuadro que contiene el símbolo de la organización política elegida. Cada columna de la cédula corresponde a una votación independiente —regional, provincial o distrital, según el domicilio electoral—, por lo que se puede escoger una organización diferente en cada una. Antes de salir de la cámara secreta, revisa que la intersección de la marca esté dentro del recuadro para evitar que el voto sea considerado nulo.

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