Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 definirán a las autoridades que estarán al frente de gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales durante el periodo 2027-2032. Este domingo 4 de octubre, más de 26 millones de electores acudieron a las urnas y, una vez cerradas las mesas a las 5:00 p. m., comenzó una nueva etapa del proceso: el escrutinio y procesamiento de las actas electorales. La expectativa estará puesta en los primeros avances de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), aunque estos no necesariamente permitirán conocer de inmediato a todos los ganadores.

¿Cuándo comenzarán a conocerse los resultados de la ONPE?

La ONPE habilitará desde el cierre de las mesas la publicación progresiva de los avances del cómputo. Los primeros datos permitirán observar cómo se distribuyen los votos entre los candidatos y organizaciones políticas, pero el porcentaje inicial de actas procesadas no representa necesariamente el resultado final de una elección. El organismo electoral realiza el procesamiento de las actas conforme estas llegan desde los centros de votación.

En el caso de las Elecciones Regionales y Municipales, el conteo puede ser más prolongado debido a la cantidad de cargos que están en disputa y al procesamiento manual de las cédulas. En total, los comicios deben definir 13.148 autoridades: 25 gobernadores, 25 vicegobernadores, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales y miles de regidores provinciales y distritales.

¿Cuándo se sabrá quién es el nuevo alcalde?

Una de las principales dudas de los electores es cuánto tiempo tendrá que pasar para conocer oficialmente al próximo alcalde de su distrito, provincia o de Lima. El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, explicó que el organismo puede llegar a completar el procesamiento de las actas regionales en aproximadamente dos semanas y estimó que la determinación de las autoridades electas podría darse en alrededor de 20 días.

No obstante, ese plazo es una proyección y puede variar dependiendo de la cantidad de actas que presenten observaciones o requieran algún tipo de revisión. Las actas con problemas son derivadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE), que deben resolverlas antes de que la información pueda incorporarse al resultado definitivo. Por esa razón, el avance que se observe durante los primeros días no necesariamente equivale a una proclamación oficial.

¿Cuándo estarán los resultados oficiales definitivos?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) maneja un escenario más amplio y estima que los resultados oficiales de las ERM 2026 podrían conocerse aproximadamente un mes después de la jornada electoral. El plazo dependerá de la carga procesal de los JEE, así como de las actas observadas y de los eventuales pedidos de recuento de votos.

La diferencia entre los primeros resultados de la ONPE y la proclamación definitiva es importante. La ONPE se encarga del procesamiento y cómputo de los votos, mientras que los organismos electorales competentes deben resolver las incidencias que puedan presentarse durante el proceso. Por ello, un candidato que aparezca primero en los avances iniciales no debería ser considerado automáticamente como autoridad electa hasta que concluya el procedimiento electoral correspondiente. En las elecciones regionales, además, si ningún candidato obtiene más del 30% de los votos válidos, está prevista una segunda vuelta, proyectada para el 6 de diciembre.

Qué autoridades se eligen en las ERM 2026

La elección no solo definirá quién será alcalde de cada provincia o distrito. En estos comicios se eligen 13.148 autoridades en todo el país, incluidos gobernadores regionales, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes provinciales, alcaldes distritales y regidores.

Los ciudadanos deben consultar los resultados únicamente a través de los canales oficiales de la ONPE y evitar difundir capturas, sondeos o cifras sin respaldo verificable. Mientras se procesa el total de actas, la diferencia entre candidaturas puede cambiar y algunos resultados pueden tardar más en consolidarse en zonas alejadas o donde existan observaciones. La información oficial, progresiva y verificable será la única referencia válida para saber quiénes asumirán las autoridades regionales y municipales desde enero de 2027.

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