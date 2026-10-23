Por Redacción EC

Octubre llega con una de las celebraciones más populares del año para quienes disfrutan de las fiestas temáticas, los disfraces y las reuniones con amigos. En Perú, Halloween se celebrará el sábado 31 de octubre de 2026, una coincidencia que favorecerá los planes de quienes quieran aprovechar la ocasión para salir o compartir una noche diferente. Al caer en pleno fin de semana, la fecha ofrece mayor flexibilidad para organizar festejos y participar en diversas actividades sin las restricciones habituales de los días laborables. A continuación te contamos qué día se festejará en nuestro país y todos los detalles que necesitas conocer.

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