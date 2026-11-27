Presentes en la alimentación diaria, los carbohidratos cumplen una función esencial para el funcionamiento del organismo: proporcionar la energía necesaria para desarrollar actividades cotidianas. Desde caminar y trabajar hasta estudiar o practicar ejercicio, este nutriente permite mantener el cuerpo activo y contribuye al funcionamiento de órganos fundamentales, como el cerebro. Por ello, forman parte de una alimentación que busca cubrir las necesidades energéticas del cuerpo.

Su presencia se extiende a una gran variedad de alimentos que llegan habitualmente a nuestra mesa. El arroz, la papa, el camote, la yuca, el pan, el maíz y las frutas, como el plátano, son algunas de sus principales fuentes. También se encuentran en las menestras, la leche y ciertos productos lácteos, así como en alimentos dulces, entre ellos las galletas, los pasteles y el azúcar.

Esta es la respuesta sobre si se puede consumir carbohidratos en la cena que muchos lo tienen como mito

Durante años, la idea de comer carbohidratos por la noche provoca un aumento de peso, se instaló en la alimentación cotidiana convirtiendo la cena en un momento de preocupación para muchas personas. Esta creencia surgió de una interpretación equivocada del metabolismo, bajo la premisa de que, al dormir y reducir la actividad física, el organismo dejaba de gastar energía y almacenaba las calorías sobrantes en forma de grasa corporal.

Sin embargo, esta explicación deja de lado todo lo que ocurre en el cuerpo mientras descansamos. Aunque la actividad física disminuye, el organismo continúa trabajando para mantener las funciones vitales, regular las hormonas y reparar los tejidos afectados durante la jornada. Así, el descanso nocturno no significa que el metabolismo se detenga ni que los carbohidratos consumidos durante la cena se conviertan automáticamente en grasa.

¿Qué ocurre en nuestro organismo cuando comemos carbohidratos en cualquier hora del día?

Cuando los carbohidratos llegan al sistema digestivo, comienzan un proceso de transformación hasta convertirse en glucosa, una sustancia que pasa al torrente sanguíneo y sirve como combustible para las células. De esta manera, el organismo obtiene parte de la energía que necesita para cumplir sus actividades y mantener en funcionamiento sus distintos órganos.

Sin embargo, no toda la glucosa se utiliza de inmediato. Cuando existe energía disponible en exceso, el cuerpo almacena una parte en forma de glucógeno, principalmente en los músculos y el hígado, para aprovecharla posteriormente. Si el consumo energético supera habitualmente las necesidades del organismo, el excedente también puede terminar almacenándose como grasa corporal.

No todos los carbohidratos son iguales, pero es importante limitar algunos por las consecuencias

A la hora de elegir qué carbohidratos incorporar a nuestra alimentación, es importante reconocer que no todos ofrecen los mismos beneficios nutricionales. Entre las alternativas más saludables destacan la avena, la quinua, las menestras, las frutas, las verduras y los cereales integrales. También figuran alimentos como la papa y el camote, que pueden formar parte de una dieta equilibrada y aportar energía al organismo.

En el otro extremo aparecen productos cuyo consumo conviene moderar, especialmente por su elevado contenido de azúcar añadida. Las gaseosas, las golosinas, los pasteles y las galletas forman parte de este grupo, al igual que los cereales demasiado azucarados. Así, más que eliminar los carbohidratos de la mesa, el verdadero desafío está en aprender a distinguir sus fuentes y elegir aquellas que contribuyan a una alimentación saludable.

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