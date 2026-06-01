Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Más allá de contar calorías o eliminar alimentos, la clave para mantener la energía estable y el metabolismo activo depende, en gran medida, del primer bocado que eliges.
Más allá de contar calorías o eliminar alimentos, la clave para mantener la energía estable y el metabolismo activo depende, en gran medida, del primer bocado que eliges.
Por Milenka Duarte

Sentarse a comer se ha vuelto más complicado de lo que debería ser. Un día te dicen que el problema son los carbohidratos, por lo que automáticamente decides sacarlos de tu dieta, pero luego alguien más te asegura que todo depende de los picos de glucosa. Lo cierto es que, entre hacks virales, listas de alimentos “prohibidos” y consejos contradictorios, la sensación termina siendo siempre la misma: no sabes qué comer para sentirte mejor.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.