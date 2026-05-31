Resumen

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La pitahaya es una fruta tropical de alto valor en los mercados de exportación. Su rentabilidad creciente y la promesa de ganancias anuales sostenidas bastaron para convencer a cientos de peruanos de poner sus ahorros en manos de la empresa R COORP. Treinta y tres de esas personas han presentado una denuncia penal por presunta estafa agravada contra R Coorp e & D, su gerente general, Diego Rodríguez Valverde, y otras cinco personas vinculadas a la compañía.

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