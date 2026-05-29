Los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025, presentados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), revelan que la población peruana asciende a 34 millones 157 mil 732 habitantes, una cifra que permite dimensionar el crecimiento demográfico experimentado por el país durante los últimos años. Durante la exposición de los datos, Gaspar Morán Flores, jefe del INEI, destacó que esta información será clave para actualizar el panorama social y poblacional del Perú, además de servir como insumo para el diseño de políticas públicas y la planificación de sectores estratégicos. A continuación, revisamos el ranking actualizado y resolvemos la siguiente duda: ¿En Perú hay más mujeres que hombres? Aquí te lo contamos.

¿Hay más mujeres que hombres en Perú? Esto dice el último Censo Nacional del INEI

Los datos del censo también permiten conocer cómo se distribuye la población peruana entre hombres y mujeres. De acuerdo con los resultados difundidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el país registra 17 millones 292 mil 43 mujeres y 16 millones 865 mil 689 hombres.

En términos porcentuales, las mujeres representan el 50,6 % del total de habitantes, mientras que los varones concentran el 49,4 %. Esta diferencia, aunque reducida, confirma que el Perú conserva una composición demográfica con predominio femenino, una característica presente también en otras naciones de América Latina como consecuencia de diversos factores demográficos y de esperanza de vida.

Esta es la edad promedio de la población peruana, según el último Censo Nacional del INEI

Los resultados censales también evidencian cambios importantes en la estructura demográfica del país. Entre 2017 y 2025, la edad promedio de los peruanos pasó de 32,0 a 34,2 años, una tendencia que confirma el progresivo envejecimiento de la población nacional.

Esta transformación responde, principalmente, a la reducción de la proporción de niños y adolescentes dentro de la población total, mientras que los grupos de adultos y personas mayores han ganado cada vez más participación. El fenómeno refleja una transición demográfica que viene modificando la composición etaria del país y plantea nuevos desafíos para sectores como salud, pensiones y cuidados de largo plazo.

Qué debes saber sobre el INEI

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) es el organismo central y rector del Sistema Nacional de Estadística, responsable de normar, planear, dirigir, coordinar y supervisar las actividades estadísticas oficiales del país.

Es un organismo técnico especializado con personería jurídica de derecho público interno, que cuenta con autonomía técnica y de gestión.

Misión

Su misión es producir y difundir información estadística oficial para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas, así como para el proceso de toma de decisiones informadas por parte del sector público y la ciudadanía en general, garantizando pertinencia, calidad y oportunidad.

Visión

Es una institución líder a nivel nacional e internacional que emplea los más altos estándares metodológicos y tecnológicos para la producción y difusión de estadísticas oficiales, contribuyendo eficazmente al diseño de políticas públicas orientadas al desarrollo del país.