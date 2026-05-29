Por Kenyi Peña Andrade

Los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025, presentados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), revelan que la población peruana asciende a 34 millones 157 mil 732 habitantes, una cifra que permite dimensionar el crecimiento demográfico experimentado por el país durante los últimos años. Durante la exposición de los datos, Gaspar Morán Flores, jefe del INEI, destacó que esta información será clave para actualizar el panorama social y poblacional del Perú, además de servir como insumo para el diseño de políticas públicas y la planificación de sectores estratégicos. A continuación, revisamos el ranking actualizado y resolvemos la siguiente duda: ¿En Perú hay más mujeres que hombres? Aquí te lo contamos.