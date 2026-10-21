En los últimos años se han perdido más de 340 mil empleos. La población juvenil ocupada se redujo a 2,18 millones en 2026. (Foto: Andina)
En los últimos años se han perdido más de 340 mil empleos. La población juvenil ocupada se redujo a 2,18 millones en 2026. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La falta de experiencia previa es la principal barrera para conseguir un contrato. Así |lo afirman el 30,7% de los jóvenes y el 47,7% de los empleadores, según revela la tercera edición del estudio sobre empleabilidad juvenil impulsado por Arcos Dorados.

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