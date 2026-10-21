La falta de experiencia previa es la principal barrera para conseguir un contrato. Así |lo afirman el 30,7% de los jóvenes y el 47,7% de los empleadores, según revela la tercera edición del estudio sobre empleabilidad juvenil impulsado por Arcos Dorados.

La investigación, titulada “Medidas para mejorar la inserción laboral de los jóvenes en el Perú” y liderada por el economista Oswaldo Molina de la Universidad del Pacífico, plantea una hoja de ruta para destrabar el acceso al mercado laboral.

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El informe plantea tres medidas prioritarias para enfrentar barreras inmediatas. La primera consiste en otorgar incentivos temporales a las empresas que contraten jóvenes sin experiencia, mediante subsidios de entre el 40% y 50% del sueldo por un máximo de 12 meses o beneficios tributarios.

La segunda propone fortalecer la formación dual, combinando capacitación y experiencia laboral remunerada. La tercera apunta a mejorar los sistemas públicos de información e intermediación para conectar de manera más efectiva a los jóvenes con la oferta laboral disponible.

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En el mediano y largo plazo, la investigación suma dos propuestas: alinear la formación técnica y universitaria con las competencias que demanda el mercado, así como promover una transformación productiva que favorezca la creación de empleos formales y mejor remunerados.

Estas recomendaciones cobran relevancia en un contexto en el que, pese a la reducción del desempleo juvenil a 10,5% en 2026, esta tasa continúa siendo más del doble de la registrada entre los trabajadores de 26 a 44 años.

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Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 73,2% de los jóvenes ocupados de entre 18 y 25 años en el Perú trabaja en condiciones de informalidad, la proporción más alta entre todos los grupos de edad.

A esta cifra se suma la pérdida de más de 340 mil empleos en los últimos años, reduciendo la población juvenil ocupada de 2,53 millones en 2022 a 2,18 millones en 2026.